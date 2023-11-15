2023國際糖尿病治療指引改版！最新指引「去階層化」強調4面向重要性

高血糖、糖尿病是許多疾病的風險因素，隨著醫療科技進步，糖尿病、降血糖新藥紛紛問世，糖尿病治療指引也有了多次變革。今(2023)年國際糖尿病指引改版，美國糖尿病學會(ADA)、歐洲糖尿病研究學會(EASD)更將治療指引「去階層化」，強調第二型糖尿病管理有4大面向，同等重要需全方位兼顧。

過去指引以「控糖」為中心 開始重視「器官保護」

英國前瞻性糖尿病研究(UKPDS)發現HbA1C每降低1%，可使糖尿病併發症風險減少21%、死亡風險下降21%，也可降低14%心肌梗塞風險、31%小血管併發症風險。

臺北市立聯合醫院內分泌新陳代謝科醫生廖國盟表示，過去這項研究確立了糖尿病以「控糖」為中心的治療策略，並確立了HbA1C需控制在7%以下的標準，因此2009年ADA、EASD提出「降低HbA1C以改善糖尿病併發症發病率、死亡率」的共識。

然而，後續發現過於積極控糖導致的低血糖問題更具風險，也發現患者大多數都是死於心血管疾病，而有部分降血糖藥物可能會增加心血管疾病風險，對最終結果仍有不良影響。因此2015年ADA、EASD提出共識，強調「須關注藥物可能副作用(如：低血糖、體重增加等)。

廖國盟醫生提到，在2018年ADA、EASD治療指引又出現第3次典範轉移，這是因為GLP-1、SGLT2抑制劑等藥物出現，不只藥物安全性沒問題、不會增加心血管風險，還有保護效果，因此指引提到要優先評估患者是否有動脈粥樣硬化、心衰竭、慢性腎臟病等，若有應優先將有器官保護實證的藥物納入治療。