2024 世界視覺日 希瑪與您一同護眼

在現今社會，我們的眼睛每天都承受著不少的壓力。長時間盯著電腦屏幕、手機和其他數碼設備，不僅會導致眼睛疲勞，還可能引發各種視力問題。因此，護眼變得比以往任何時候都更加重要。

每年10月的第二個星期四是世界視覺日，這是一個由世界衛生組織（WHO）和國際防盲協會（IAPB）共同發起的全球性活動。世界視覺日的目的是提高公眾對視力健康的認識，呼籲大家關注眼睛健康。在這個特殊的日子裡，讓我們一起探討如何更有效地保護我們的眼睛。

護眼的方法有很多，其中一個簡單有效的方法是遵循20-20-20法則。這個法則建議我們每20分鐘，將視線從屏幕移開，看20英尺（約6米）遠的地方，持續20秒。這個簡單的習慣可以有效緩解眼睛疲勞，減少近視加深的風險。

另一個改變用眼習慣的方法是進行視力矯正手術。許多有近視散光的人都長期依賴隱形眼鏡，但長時間配戴隱形眼鏡可能帶來一些負面影響，如增加出現乾眼症、角膜感染的風險。通過矯視可以擺脫對隱形眼鏡的依賴，從根本上改變用眼習慣。

近年來，越來越多人選擇通過矯視手術來擺脫眼鏡和隱形眼鏡。其中，SMILE®Pro微笑激光矯視技術在希瑪微笑矯視中心備受歡迎。這種最新的矯視技術具有多項優勢：激光時間較短、恢復速度快、術後舒適度高。SMILE®Pro微笑激光矯視的原理是使用精密的飛秒激光在角膜內部製造角膜組織膜片，然後通過一個僅2-2.5毫米的小切口將其取出。這種方法避免了掀開角膜瓣的步驟，因此更加安全，術後恢復也更快。

許多接受過SMILE®Pro微笑激光矯視的人士表示，術後視力得到了顯著改善，生活質量也隨之提高。他們不再需要每天花時間戴上和取下隱形眼鏡，也免卻了在運動或游泳時眼鏡或隱形眼鏡可能帶來的不便。更重要的是，他們擺脫了長期配戴隱形眼鏡可能帶來的健康風險。

今年世界視覺日，希瑪微笑矯視中心希望與您一同守護眼睛健康。為了鼓勵更多人關注視力健康，希瑪微笑矯視中心特別推出了一項活動：於10月內進行矯視前檢查的人士，均可獲贈Zeiss蔡司蒸氣眼膜一份。(先到先得，送完即止)

此外，SMILE®Pro微笑激光矯視目前正在進行優惠活動。如果您一直在考慮矯正近視散光，記得把握這次機會。想了解更多關於SMILE®Pro微笑激光矯視或其優惠詳情，歡迎聯繫希瑪微笑矯視中心。

良好的視力是生活質量的重要保障，讓我們從今天開始，更加重視我們的眼睛健康！