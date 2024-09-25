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健康
2024-09-25 12:30:02

21日改變處理負面情緒習慣 提升抗逆力

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ERROR GYM
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年輕人面對升學、就業等問題，容易出現迷惘、無助、挫敗等負面情緒。香港寬頻人才CSI基金(CSI基金」)與突破機構合作，舉行「404 Not F_und?EMO ERROR GYM》企劃」，鼓勵年輕人主動訓練抗逆肌肉，改變處理和面對負面情緒的習慣，學習與之共存。由2024930日至1130日，1829歲的青年人可自由選定21日為挑戰期，完成不同挑戰，即有機會獲得指定手搖飲料及旅遊現金券等豐富獎品！ 

5ERROR處方

EMO ERROR GYM》共有21個挑戰，參考了接納與承諾療法(ACT)而設計，助建立心理彈性以應對各種處境，開放地接納並承認負面情緒的存在，亦不會與之糾纏。同時提醒大家用Act(行動)去「自療」負面情緒中的自己。21個挑戰以ERROR為題，由「EvaluateRestRelocateOpen MindReconnect」組成五大方向：啟發大家嘗試(E)「發現 EMO 」、(R)「暫時放下EMO」、(R)「不放大EMO」、(O)「接納EMO」及(R)「在EMO中與他者共處」。讓大家用21日改變處理負面情緒的習慣。

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Evaluate Rest Relocate Open Mind Reconnect

線上線下應對EMO

21EMO ERROR GYM挑戰將在CSI基金InstagramFacebook網上舉行，並設有線下體驗場：

挑戰第一擊：即操即賞(2024930日至1123)

只要在活動期間，於CSI基金社交平台參加活動，成功完成1EMO ERROR GYM 挑戰，於個人IG Story記錄、分享及標記@csifund#EmoErrorGym，即可獲得指定手搖飲料一杯。每人限取一次，名額3,500個。數量有限，送完即止。

手搖飲品 手搖飲品

挑戰第二擊：成為「最佳EMO PT(2024930日至1130)

成功完成「RROR」當中各2個挑戰 (8個挑戰)，並設計1個在旅遊期間可以進行的ERROR GYM挑戰，大會將選出一個最具創意，以及可行性最高的挑戰方案，向「最佳EMO PT」（優勝者）送出價值港幣$10,000旅遊現金券！

挑戰第三擊：EMO ERROR GYM 體驗場 

2024105日至106日，將在荃灣南豐紗廠(The Mills)舉行一連兩日「EMO ERROR GYM體驗場」，讓大家親身試做ERROR GYM，提升對EMO的認識及參與度。1011月份，更會走進大專校園(包括香港中文大學聯合書院、香港浸會大學等院校)，開展一系列校園限定EMO ERROR GYM 體驗場！

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EMO ERROR GYM 體驗場

2024年10月5日至10月6日將在荃灣南豐紗廠(The Mills)舉行一連兩日「EMO ERROR GYM體驗場」。