21日改變處理負面情緒習慣 提升抗逆力

年輕人面對升學、就業等問題，容易出現迷惘、無助、挫敗等負面情緒。香港寬頻人才CSI基金(「CSI基金」)與突破機構合作，舉行「404 Not F_und?《EMO ERROR GYM》企劃」，鼓勵年輕人主動訓練抗逆肌肉，改變處理和面對負面情緒的習慣，學習與之共存。由2024年9月30日至11月30日，18至29歲的青年人可自由選定21日為挑戰期，完成不同挑戰，即有機會獲得指定手搖飲料及旅遊現金券等豐富獎品！

《EMO ERROR GYM》共有21個挑戰，參考了接納與承諾療法(ACT)而設計，助建立心理彈性以應對各種處境，開放地接納並承認負面情緒的存在，亦不會與之糾纏。同時提醒大家用Act(行動)去「自療」負面情緒中的自己。21個挑戰以ERROR為題，由「Evaluate、Rest、Relocate、Open Mind、Reconnect」組成五大方向：啟發大家嘗試(E)「發現 EMO 」、(R)「暫時放下EMO」、(R)「不放大EMO」、(O)「接納EMO」及(R)「在EMO中與他者共處」。讓大家用21日改變處理負面情緒的習慣。

只要在活動期間，於CSI基金社交平台參加活動，成功完成1個EMO ERROR GYM 挑戰，於個人IG Story記錄、分享及標記@csifund、#EmoErrorGym，即可獲得指定手搖飲料一杯。每人限取一次，名額3,500個。數量有限，送完即止。

挑戰第一擊：即操即賞

挑戰第一擊：即操即賞 (2024 年 9 月 30 日至 11 月 23 日 )

挑戰第一擊：即操即賞 (2024 年 9 月 30 日至 11 月 23 日 )

挑戰第一擊：即操即賞 (2024 年 9 月 30 日至 11 月 23 日 )

21日EMO ERROR GYM挑戰將在CSI基金Instagram及Facebook網上舉行，並設有線下體驗場：

線上線下應對

線上線下應對 EMO

線上線下應對 EMO

線上線下應對 EMO

挑戰第二擊：成為「最佳 EMO PT 」 (2024 年 9 月 30 日至 11 月 30 日 )

成功完成「RROR」當中各2個挑戰 (共8個挑戰)，並設計1個在旅遊期間可以進行的ERROR GYM挑戰，大會將選出一個最具創意，以及可行性最高的挑戰方案，向「最佳EMO PT」（優勝者）送出價值港幣$10,000旅遊現金券！

挑戰第三擊： EMO ERROR GYM 體驗場

於2024年10月5日至10月6日，將在荃灣南豐紗廠(The Mills)舉行一連兩日「EMO ERROR GYM體驗場」，讓大家親身試做ERROR GYM，提升對EMO的認識及參與度。10至11月份，更會走進大專校園(包括香港中文大學聯合書院、香港浸會大學等院校)，開展一系列校園限定EMO ERROR GYM 體驗場！