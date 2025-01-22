22歲男大生患「致命心律不整」 最新心臟去顫器防猝死危機

一名22歲的陳先生，2個月前於學校午休時突然失去意識並倒地抽搐，多虧同學即時進行心肺復甦術，才讓他恢復生命徵象。儘管如此，陳先生起初並未將此事件放在心上，直到在家人強烈建議下，才就醫檢查。經問診發覺患者祖父在中壯年即無預警猝逝，發現其罹患致命性的心律不整。

預防復發、猝死危機 EV-ICD 提供安全有效治療新選擇 臺中榮總心臟內科李冠毅醫生說明，為了有效預防未來可能的再次昏厥及心因性猝死，考量他很年輕且防止血管內導線併發症及瓣膜逆流的風險，決定以最新EV-ICD(Extra-vascular implantable cardioverter-defibrillator)血管外心臟去顫器植入手術來治療，經2小時手術順利完成。術後於加護病房觀察，1天後即轉至普通病房，目前已康復出院，身體恢復狀況良好。

傳統植入式去顫器 存在併發症風險 手術由臺中榮總心臟血管中心內外科團隊共同合作完成，臺中榮總心臟內科謝育整醫生指出，傳統植入式去顫器(Implantable Cardioverter Defibrillator，ICD)是將去顫器植入在鎖骨旁的皮膚下，其導線會經過靜脈、穿過瓣膜進入心臟，目前手術技術雖已十分純熟，但植入過程中，仍可能有1%至5%可能發生心臟穿孔的風險，而導線經過植入後，長期仍存在7%心臟瓣膜損傷、5.8%導線斷裂及1.5%細菌感染等併發症的風險。