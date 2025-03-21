22萬人研究證常吃1種油死亡率增15% 醫生揭3款油防心臟病癌症

油脂是飲食中不可或缺的成分，但選擇卻有很多種，選錯更有可能令死亡率增加！有醫生引用一項涉及22萬人的研究指，經常在飲食中選用1種油脂的人士，比選用其他油脂的人死亡率會增加15%。不過，醫生亦有指出，有3類油相較健康，更有預防心臟病及癌症的功效。
22萬人研究證常吃1種油死亡率增15%
胃腸肝膽科醫生李柏賢在其facebook專頁上分享指，選擇抹牛油還是淋橄欖油的微小的選擇，也可能影響你的壽命。近年，對於使用動物奶油和植物油的健康辯論日益增多，而食用油其實每天也會影響我們的心血管和整體健康。有人會認定牛油相較天然，但一般醫生也會建議改用橄欖油等植物油。
李醫生引用一項於2025年刊登於《JAMA Internal Medicine》的研究，該研究針對超過221,054名研究開始時無癌症、心血管疾病、糖尿病或神經退行性疾病的美國成年人，追蹤期最長33年結果有以下發現：
攝取牛油的風險：
- 最常攝取牛油的人相比起較少吃牛油，整體死亡率風險高出約15%。
- 每多攝取10克牛油，癌症死亡率會提高約12%。
攝取植物油的益處：
- 經常攝取植物油相比起較少攝取植物油(如橄欖油、大豆油、芥花油等)的人，死亡風險降低約16%。
- 每天攝取約10克的植物油取代奶油，可以降低11%癌症死亡率、心血管死亡率降低6%。
每天增加攝取5克：
- 芥花油：死亡率風險降低15%
- 橄欖油：死亡率風險降低8%
- 大豆油：死亡率風險降低6%
為甚麼植物油更健康？
李醫生解釋指，由於植物油含有豐富的不飽和脂肪酸(如Omega-3脂肪酸)和抗氧化物質，能夠保護心臟並降低癌症風險。相對而言，牛油則含有較高的飽和脂肪和膽固醇，可能導致血脂異常和身體發炎反應。李醫生亦建議：
- 烹調方式：煎、炒、烤時多使用橄欖油、芥花油或大豆油，取代牛油。
- 麵包搭配：可以試試沾橄欖油、搭配牛油果泥或堅果醬，替代牛油。
- 適量享用牛油：偶爾享用牛油沒問題，但建議不要天天食用。
- 植物油的適量：即使植物油更健康，仍需適量攝取，以避免血脂及熱量過多。