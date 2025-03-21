22萬人研究證常吃1種油死亡率增15% 醫生揭3款油防心臟病癌症

油脂是飲食中不可或缺的成分，但選擇卻有很多種，選錯更有可能令死亡率增加！有醫生引用一項涉及22萬人的研究指，經常在飲食中選用1種油脂的人士，比選用其他油脂的人死亡率會增加15%。不過，醫生亦有指出，有3類油相較健康，更有預防心臟病及癌症的功效。

22萬人研究證常吃1種油死亡率增15%

胃腸肝膽科醫生李柏賢在其facebook專頁上分享指，選擇抹牛油還是淋橄欖油的微小的選擇，也可能影響你的壽命。近年，對於使用動物奶油和植物油的健康辯論日益增多，而食用油其實每天也會影響我們的心血管和整體健康。有人會認定牛油相較天然，但一般醫生也會建議改用橄欖油等植物油。

李醫生引用一項於2025年刊登於《JAMA Internal Medicine》的研究，該研究針對超過221,054名研究開始時無癌症、心血管疾病、糖尿病或神經退行性疾病的美國成年人，追蹤期最長33年結果有以下發現：

攝取牛油的風險：

最常攝取牛油的人相比起較少吃牛油，整體死亡率風險高出約15%。

每多攝取10克牛油，癌症死亡率會提高約12%。

攝取植物油的益處：

經常攝取植物油相比起較少攝取植物油(如橄欖油、大豆油、芥花油等)的人，死亡風險降低約16%。

每天攝取約10克的植物油取代奶油，可以降低11%癌症死亡率、心血管死亡率降低6%。

每天增加攝取5克：