24小時心電圖找不出心悸病因？一種儀器可作為心臟守門員

42歲王老師，因不明原因胸悶、暈眩，至耳鼻喉科、神經內科及心臟內科門診求診，經電腦斷層、心臟超聲波及24小時心電圖等檢查後，均未發現異常。但症狀令王老師不堪其擾，輾轉求診後，安排植入皮下微型心律監測器，測到心室性心搏過速，進一步檢查發現為「兒茶酚胺敏感性心室性心搏過速」。
國泰綜合醫院心血管中心一般心臟醫學科主治醫師陳玠宇表示，雖然懷疑病人患有心律不整，最常安排的檢查為24小時心電圖或事件偵測器，但新式的皮下微型心律監測器，可作有效的醫療建議及處置，應搭配合適的診斷工具找出真正病因。
皮下微型心律監測 找出心悸、中風的原因
王老師排植入皮下微型心律監測器後，終於找出真正的病因。陳玠宇醫師指出，「兒茶酚胺敏感性心室性心搏過速」為自體染色體遺傳性疾病，猝死性高，經由藥物控制及體內去顫器植入手術，王老師才終於恢復正常的生活。
除了王老師外，58歲的詹大哥也透過皮下微型心律監測器，找出腦中風的主因。詹大哥是一名司機，某次在家突然講話口齒不清、左側肢體無力，被家人緊急送往急診，經醫師檢查發現有腦中風的現象。
但詹大哥經頸動脈超聲波、心臟超聲波及24小時心電圖檢查，皆無明顯異常，神經內科醫師診斷為隱源性腦中風，意即不明原因導致。這下令詹大哥百思不得其解，除了服用阿斯匹靈預防再次中風外，詹大哥也尋求第二意見。
詹大哥至心臟內科安排詳細檢查，在醫師建議下安排植入皮下微型心律監測器，偵測到心房顫動，才發現原來它才是真正的肇事者。心房顫動會使心臟血流擾動，增加血栓產生，因此會比平常人多5倍的中風機率。
在心臟內科醫師的建議下，詹大哥將阿斯匹靈轉換為新型口服抗凝血劑，達到更好的中風預防效果。
皮下微型心律監測器是甚麼？醫師親自說明
近年來心律監測及相關的穿戴裝置日益蓬勃發展，如美國某品牌智慧穿戴裝置可偵測心房顫動，但需在發作時開啟App並以手指觸摸錶冠30秒才能測得心電圖判定有無心房顫動，而平常戴在手腕上僅能作心跳速率監測，無法偵測心房顫動、心律不整。
陳玠宇醫師表示，臨床上若懷疑病人患有心律不整，最常安排的檢查為24小時心電圖或事件偵測器，若要偵測時間長達一、兩個禮拜也需額外付費，且偵測率僅約為12%至20%。
而現在有新式的皮下微型心律監測器，將大小僅約4至5公分乘以1公分的微型裝置植入左胸口皮下，外表傷口約0.5至1公分，手術時間約10分鐘，電量持續2至4年，且可搭配遠距醫療傳輸訊號，將異常心電圖傳達給指定的心臟內科醫師。
陳玠宇醫師指出，新式的皮下微型心律監測器可作有效及即時的醫療建議及處置，偵測率高達95%至99%，能提高臨床診斷率，因而使病患得到適切的治療而避免猝死及減少再發事件的機率。
醫師表示，不明原因的暈厥、心悸或中風，往往代表背後有某些的原因並未釐清，可能受限於檢驗設備、時間或醫師的經驗，但搭配合適的診斷工具，不僅可找出真正的病因對症治療，甚至可找出潛在的心因性猝死疾病，避免憾事發生。
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