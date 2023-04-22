24小時心電圖找不出心悸病因？一種儀器可作為心臟守門員

醫師陳玠宇表示，雖然懷疑病人患有心律不整，最常安排的檢查為24小時心電圖或事件偵測器，但新式的皮下微型心律監測器，可作有效的醫療建議及處置，應搭配合適的診斷工具找出真正病因。

42歲王老師，因不明原因胸悶、暈眩，至耳鼻喉科、神經內科及心臟內科門診求診，經電腦斷層、心臟超聲波及24小時心電圖等檢查後，均未發現異常。但症狀令王老師不堪其擾，輾轉求診後，安排植入皮下微型心律監測器，測到心室性心搏過速，進一步檢查發現為「兒茶酚胺敏感性心室性心搏過速」。

國泰綜合醫院心血管中心一般心臟醫學科主治醫師陳玠宇表示，雖然懷疑病人患有心律不整，最常安排的檢查為24小時心電圖或事件偵測器，但新式的皮下微型心律監測器，可作有效的醫療建議及處置，應搭配合適的診斷工具找出真正病因。

皮下微型心律監測 找出心悸、中風的原因

王老師排植入皮下微型心律監測器後，終於找出真正的病因。陳玠宇醫師指出，「兒茶酚胺敏感性心室性心搏過速」為自體染色體遺傳性疾病，猝死性高，經由藥物控制及體內去顫器植入手術，王老師才終於恢復正常的生活。

除了王老師外，58歲的詹大哥也透過皮下微型心律監測器，找出腦中風的主因。詹大哥是一名司機，某次在家突然講話口齒不清、左側肢體無力，被家人緊急送往急診，經醫師檢查發現有腦中風的現象。

但詹大哥經頸動脈超聲波、心臟超聲波及24小時心電圖檢查，皆無明顯異常，神經內科醫師診斷為隱源性腦中風，意即不明原因導致。這下令詹大哥百思不得其解，除了服用阿斯匹靈預防再次中風外，詹大哥也尋求第二意見。

詹大哥至心臟內科安排詳細檢查，在醫師建議下安排植入皮下微型心律監測器，偵測到心房顫動，才發現原來它才是真正的肇事者。心房顫動會使心臟血流擾動，增加血栓產生，因此會比平常人多5倍的中風機率。

在心臟內科醫師的建議下，詹大哥將阿斯匹靈轉換為新型口服抗凝血劑，達到更好的中風預防效果。