3原因可能使腸道壞菌增生 醫生教你自我檢測腸道健康！

腸道是負責人體消化、代謝的重要角色之一，因此維持腸道健康相當重要，尤其腸道菌的平衡不只會影響消化、代謝，也與免疫力有關。振興醫院大腸直腸外科代理主任黃任嫻醫生指出有3原因可能會導致壞菌增生，大眾可以觀察自己的排便情況進行自我腸道健康檢測。
了解腸道菌！壞菌增生可能是由於3原因
「腸道菌」其實不單單是指腸道細菌而已，黃任嫻醫生表示，它泛指生存在腸道內的所有微生物群，還包括了病毒、真菌和其他微生物，這些腸道菌主要存在大腸、小腸，並附著在腸黏膜的絨毛層。
不過黃任嫻醫生提到，比起小腸，大腸更適合腸道菌生存，因為小腸食物停留時間較短，而且有大量消化酶又屬於鹼性環境，不利於細菌生長，但大腸食物停留時間長、消化酶較少，較有利於腸道菌生存。
腸道菌的種類相當多樣，有些對人體有益，有些則可能有害，腸道菌如果失衡會讓人體的健康隨之受到影響。黃任嫻醫生表示，腸道壞菌的增生可能是因為以下原因所引起：
- 感染：若吃進含有病菌的食物可能會導致腸道感染，使得壞菌濃度增加。
- 黏膜發炎損傷：若有自體免疫疾病或乳糖、麩質不耐症等過敏症，可能會引起慢性發炎，損傷腸黏膜屏障，導致腸道菌叢失衡。
- 抗生素濫用：過度使用抗生素可能會殺死體內益菌，導致壞菌增加。
如何自我檢測腸道健康？觀察糞便5情形應就醫檢查
若要知道自己的腸道健康如何，可以觀察排便情況來做簡單的自我檢測，不過黃任嫻醫生認為，不應過度在意排便的次數，主要要觀察的其實是糞便的顏色、粗細、形態、解便時是否合併其他症狀，建議如果有以下情況應至大腸直腸外科或胃腸科門診就醫，進一檢查確定病因：
- 糞便顏色呈現深黑色，可能有胃潰瘍等情況。
- 糞便為全暗紅色糊便，可能有腸道發炎出血等問題。
- 糞便為粗細正常的黃色糞便，但卻帶有血塊，則可能是痔瘡問題。
- 持續幾周排便時有解不乾淨的感覺，而且糞便變得跟筆一樣細長並帶有黏液血絲，可能要懷疑是腸癌。
- 糞便顏色正常，但1周至少有1天出現排便不適的情況(如：便秘、腹瀉等)，再加上有不明原因的腹部絞痛，並持續3個月以上，可能是腸易激綜合症。
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