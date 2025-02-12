3原因可能使腸道壞菌增生 醫生教你自我檢測腸道健康！

腸道菌的種類相當多樣，有些對人體有益，有些則可能有害，腸道菌如果失衡會讓人體的健康隨之受到影響。

腸道是負責人體消化、代謝的重要角色之一，因此維持腸道健康相當重要，尤其腸道菌的平衡不只會影響消化、代謝，也與免疫力有關。振興醫院大腸直腸外科代理主任黃任嫻醫生指出有3原因可能會導致壞菌增生，大眾可以觀察自己的排便情況進行自我腸道健康檢測。

了解腸道菌！壞菌增生可能是由於 3 原因

「腸道菌」其實不單單是指腸道細菌而已，黃任嫻醫生表示，它泛指生存在腸道內的所有微生物群，還包括了病毒、真菌和其他微生物，這些腸道菌主要存在大腸、小腸，並附著在腸黏膜的絨毛層。

不過黃任嫻醫生提到，比起小腸，大腸更適合腸道菌生存，因為小腸食物停留時間較短，而且有大量消化酶又屬於鹼性環境，不利於細菌生長，但大腸食物停留時間長、消化酶較少，較有利於腸道菌生存。

腸道菌的種類相當多樣，有些對人體有益，有些則可能有害，腸道菌如果失衡會讓人體的健康隨之受到影響。黃任嫻醫生表示，腸道壞菌的增生可能是因為以下原因所引起：