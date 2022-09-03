3招提升肩部活動度 預防肩頸痛

相比起下肢的活動度，都市人的肩部可能更差，全因工作時望電腦多，經常頭向前伸、手向前伸，令手肩往身後方向伸展的能力大大減少。除了引起寒背、上交叉綜合症等之外，更甚可能簡單舉起手都會痛。如果你有這些情況，以下兩個簡單運動或可助你解除痛楚。

簡單測試肩活動度

可以先做些簡單測試，如果雙手一高一低能夠在背後互相觸及，就代表肩部活動度合格，若不能觸碰的話，就要留意是哪隻手在經上方或下方不能觸摸到另一邊的肩胛骨，從而決定「Towel Stretch」運動的方向；如果自拍一張側面照發覺明顯有圓肩、寒背情況，就可做胸椎伸展及「Cat Cow Pose」的簡單運動。