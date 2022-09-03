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健康
2022-09-03 11:22:33

3招提升肩部活動度 預防肩頸痛

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肩頸梗

相比起下肢的活動度，都市人的肩部可能更差，全因工作時望電腦多，經常頭向前伸、手向前伸，令手肩往身後方向伸展的能力大大減少。除了引起寒背、上交叉綜合症等之外，更甚可能簡單舉起手都會痛。如果你有這些情況，以下兩個簡單運動或可助你解除痛楚。

 

簡單測試肩活動度

可以先做些簡單測試，如果雙手一高一低能夠在背後互相觸及，就代表肩部活動度合格，若不能觸碰的話，就要留意是哪隻手在經上方或下方不能觸摸到另一邊的肩胛骨，從而決定「Towel Stretch」運動的方向；如果自拍一張側面照發覺明顯有圓肩、寒背情況，就可做胸椎伸展及「Cat Cow Pose」的簡單運動。

背後捉手

如果雙手可在背部互相觸碰甚至勾住，活動性便合格。

Towel Stretch

  1. 左手先拿一條毛巾，於頭後方垂於身後，右手從身後捉住毛巾另一端。
  2. 如果是左手邊柔韌度不足，就用右手發力向下拉，直至左肩感到拉扯；如果是右手邊有問題，則用左手發力向上提，直至右肩感到拉扯。若問題出自另一個方向，則相反動作。
  3. 重複動作510次，每次維持1015秒。保持暢順呼吸。
Towel Stretch

Towel Stretch

胸椎伸展

  1. 跪姿跪在健身椅或者穩固的椅子前面，雙手手肘置於椅上，再調整腳與椅的距離。
  2. 身體盡量往下壓，屁股微微往後拉，讓肩膊和胸椎打開，維持數秒。
  3. 重複510次，看能否每次都壓低一點。期間保持暢順呼吸。
胸椎伸展

胸椎伸展

Cat Cow Pose

  1. 用雙手和雙膝支撐身體，手臂及大腿垂直於地面。
  2. 先將腰、背弓起，頭下垂，上背盡量推離地面，呼氣，感受背部的伸展，維持約35秒。
  3. 然後將腰、背壓到最低，抬頭，頸伸長，上背亦盡量壓低，吸氣，維持約35秒。
  4. 重複6個循環。
Cat Cow Pose

Cat Cow Pose

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