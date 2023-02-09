3類人注意咖啡因 青少年喝太多茶恐長不高

不少學生念書會喝茶或咖啡提神，然而，咖啡因成分若攝取過多，恐導致「矮人一截」。營養師李芷薇解說，咖啡因會加重發育中孩童的神經、大腦以及骨骼發育問題，建議18歲以下的孩童與青少年盡量避免喝茶與咖啡。另外，長者擔心睡不好、孕婦喝咖啡會影響胎兒發展，這兩族群也應留意別喝過多。

小孩長期喝茶骨鈣流失速度快

小孩若喝下過多茶，咖啡因會刺激中樞神經，不僅讓人變的過度興奮、晚上睡不著，長期飲用更會影響神經與大腦發育狀態，甚至對於骨頭發育也會有負面影響。根據研究顯示，長期攝取咖啡因的小孩，骨鈣的流失速度比沒喝咖啡的小孩來的快，因此身高長不高。

美國兒科學會(AAP)建議，12至18歲青少年每日咖啡因攝取量應控制在100毫克以下，大約等於一杯約236毫升咖啡中的咖啡因含量。

李芷薇提醒，許多民眾以為「小朋友」的定義是指5、6歲以下的小孩，但從營養師的角度來說，由於18歲青少年的骨骼尚在發育中，因此建議孩子愈晚接觸咖啡因愈好。