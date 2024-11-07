3類「健康」早餐 愈食愈升醣?！ 自測5大高醣徵狀 認識3大穩醣食物

原來麵包做早餐，隨時令醣份升高？亦有不少人選擇標榜低醣的健康早餐，然而日常生活有很多誤以為健康食品，實質會容易引致高升醣，經常攝取隨時令醣指數超標，引發種心血管問題，隨時上眼落腳！

揭三類「健康」早餐 勿墜高醣陷阱

1. 麵包

很多人會選擇麵包作早餐，但其實麵包的升醣指數極高，容易導致指數波動，影響精神及集中力。

2. 水果乳酪

不少坊間標榜健康的水果乳酪，含有額外的添加醣份作調味，亦會影響指數上升。

3. 白粥

看似清淡健康的白粥，有易消化、易吸收及有助排便的好處，但同時亦會令醣份急速上升及下降，較快讓人感到肌餓，也容易引致指數波動。