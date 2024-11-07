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健康
2024-11-07 17:00:00

3類「健康」早餐 愈食愈升醣?！ 自測5大高醣徵狀 認識3大穩醣食物

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3類「健康」早餐 愈食愈升醣?！ 自測5大高醣徵狀 認識3大穩醣食物

3類「健康」早餐 愈食愈升醣?！ 自測5大高醣徵狀 認識3大穩醣食物

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原來麵包做早餐，隨時令醣份升高亦有不少人選擇標榜低醣的健康早餐，然而日常生活有很多誤以為健康食品，實質會容易引致高升醣，經常攝取隨時令醣指數超標，引發種心血管問題，隨時上眼落腳！ 

揭三類「健康」早餐 勿墜高醣陷阱

1. 麵包 

很多人會選擇麵包作早餐，但其實麵包的升醣指數極高，容易導致指數波動，影響精神及集中力。 

2. 水果乳酪 

不少坊間標榜健康的水果乳酪，含有額外的添加醣份作調味，亦會影響指數上升 

3. 白粥 

看似清淡健康的白粥，有易消化、易吸收及有助排便的好處，但同時亦會令醣份急速上升及下降，較快讓人感到肌餓，也容易引致指數波動。 

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自測五大高醣徵狀 

以上三類的食物吃太多，容易令到身體升醣指數高、造成高醣問題最常見的初期症狀會經常感到口渴、排尿次數增加甚至胃口大開，感覺吃不飽但體重卻持續下降，正是典型「三多一少」症狀︰多吃、多飲、多上廁所、體重下降，如果有2個或以下徵狀，日常需要做好穩醣 

1. 多渴水經常感到口渴 
2. 多吃胃口大開，經常感到肚餓 
3. 多上廁所：頻繁上廁所 
4. 少體重容易下降 
5. 容易疲倦 

推介3大天然穩醣食物 

要有效控制醣指數，不妨可以從日常生活中攝取以下3大天然降醣食物︰ 

1. 長白山人參 

被稱為「神草」的人參含有豐富人參皂苷ReRb1能補氣固本、健脾補腎、生津止渴的功效，有助於改善口渴、食慾不振和乏力等症狀有助降低醣份，維持健康穩定指數。 

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長白山人參 

長白山人參 

2. 苦瓜

苦瓜能有助減低指數不穩徵狀，促進身體代謝醣份，長期穩定指數。 

苦瓜

苦瓜

3. 肉桂

肉桂能夠幫助身體消化澱粉，有助延緩身體過多吸收。 

肉桂

肉桂

切勿忽視醣指數超標警號 教你一招輕鬆降醣

維特健靈「健糖寶」

血醣過高的初期大多沒有明顯不適，但若然身體響起以上的超標警號，必須正視問題單靠日常飲食，未必能夠全面控醣，所以可服用穩醣保健品，幫手長期穩定血醣 

維特健靈「健糖寶」蘊含3大強效控醣成分︰人參、苦瓜、肉桂本港大學臨床實證 ^ 此產品或有助穩定血糖*，餐前一粒可減低餐後水平波動。了解更多

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  • 每日2粒就能達致穩指數、促代謝、強消化 
  • 如同時服用西藥時，只需相隔2小時就可服用 

以下人士均適合服用： 

  • 飲食三高人士愛食甜品及澱粉食品人士 
  • 45歲或以上人士 
  • 有高家族史人士 
  • 肥胖人士 

 
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^Diabetes Obes Metab. 2008. Mar 18 

^^ESDlife 2024年度健糖寶產品試食調查報告 
*此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱亦沒有為進行該等註冊而接受評核。此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。 

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