3類「健康」早餐 愈食愈升醣?！ 自測5大高醣徵狀 認識3大穩醣食物

原來麵包做早餐，隨時令醣份升高？亦有不少人選擇標榜低醣的健康早餐，然而日常生活有很多誤以為健康食品，實質會容易引致高升醣，經常攝取隨時令醣指數超標，引發種心血管問題，隨時上眼落腳！
揭三類「健康」早餐 勿墜高醣陷阱
1. 麵包
很多人會選擇麵包作早餐，但其實麵包的升醣指數極高，容易導致指數波動，影響精神及集中力。
2. 水果乳酪
不少坊間標榜健康的水果乳酪，含有額外的添加醣份作調味，亦會影響指數上升。
3. 白粥
看似清淡健康的白粥，有易消化、易吸收及有助排便的好處，但同時亦會令醣份急速上升及下降，較快讓人感到肌餓，也容易引致指數波動。
自測五大高醣徵狀
以上三類的食物吃太多，容易令到身體升醣指數高、造成高醣問題。最常見的初期症狀會經常感到口渴、排尿次數增加甚至胃口大開，感覺吃不飽但體重卻持續下降，正是典型「三多一少」症狀︰多吃、多飲、多上廁所、體重下降，如果有2個或以下徵狀，日常需要做好穩醣：
1. 多渴水：經常感到口渴
2. 多吃：胃口大開，經常感到肚餓
3. 多上廁所：頻繁上廁所
4. 少體重：容易下降
5. 容易疲倦
推介3大天然穩醣食物
要有效控制醣指數，不妨可以從日常生活中攝取以下3大天然降醣食物︰
1. 長白山人參
被稱為「神草」的人參含有豐富人參皂苷Re及Rb1，能補氣固本、健脾補腎、生津止渴的功效，有助於改善口渴、食慾不振和乏力等症狀，有助降低醣份，維持健康穩定指數。
2. 苦瓜
苦瓜能有助減低指數不穩徵狀，促進身體代謝醣份，長期穩定指數。
3. 肉桂
肉桂能夠幫助身體消化澱粉，有助延緩身體過多吸收。
切勿忽視醣指數超標警號 教你一招輕鬆降醣
血醣過高的初期大多沒有明顯不適，但若然身體響起以上的超標警號，必須正視問題。單靠日常飲食，未必能夠全面控醣，所以可服用穩醣保健品，幫手長期穩定血醣。
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- 每日2粒就能達致穩指數、促代謝、強消化
- 如同時服用西藥時，只需相隔2小時就可服用
以下人士均適合服用：
- 飲食三高人士、愛食甜品及澱粉食品人士
- 45歲或以上人士
- 有高家族史人士
- 肥胖人士
^Diabetes Obes Metab. 2008. Mar 18
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