30歲上班族手汗濕立立 手術根治多汗症

多汗症為交感神經異常，在不熱或緊張的情況下交感神經受到刺激，造成抑制排汗功能異常，容易出汗。

30歲劉小姐從青春期開始受到原發性多汗症的影響，曾在他院治療腳汗症，去年4月再度因手汗嚴重，造成她害怕與人握手、易弄濕文件、打電腦常常在鍵盤上留下手汗，嚴重影響生活與人際關係。

交感神經異常致多汗 分 2 種型態

台北慈濟醫院胸腔外科醫師洪嘉聰表示，流汗是為了排除熱量，而多汗症為交感神經異常，在不熱或緊張的情況下交感神經受到刺激，造成抑制排汗功能異常，容易出汗。此症狀分為原發性及繼發性，原發性多為家族遺傳，從青春期開始出現症狀，到青壯年期更加嚴重。

根據2004年美國皮膚科醫學會雜誌制訂的標準，局部出汗嚴重持續6個月以上、出汗部位對稱、一周至少發作一次、發病年齡小於25歲、有家族史、睡眠時無多汗並影響日常的工作生活，符合以上兩者就為原發性多汗症；繼發性疾病也會造成多汗症，像是焦慮、甲狀腺機能亢進、低血糖及腦部創傷。好發位置最多為手掌，其次是腋下、腳掌。