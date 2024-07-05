30歲女腹脹又嘔吐 一檢查竟為罕見嗜酸性腸胃炎！致病原因是「塵蟎」？

一位30歲女性因腹脹、腹痛、嘔吐、腹瀉掛急診，最後被診斷是少見的「嗜酸性腸胃炎」。

一位30歲女性因腹脹、腹痛、嘔吐、腹瀉掛急症，最後被診斷是少見的「嗜酸性腸胃炎」。

人體白血球以嗜中性球和淋巴球佔絕大多數，還有極少比例的嗜酸性球和嗜鹼性球，嗜酸性球過高又有腸胃發炎現象，排除其他原因後，確診為少見的「嗜酸性腸胃炎」。

澄清醫院中港院區胃腸肝膽科醫生李政祺說明，該患者白血球很高，卻無發燒現象，應該不是典型的腸胃炎，因明顯腹水經抽出約800毫升腹水並做化驗，發現嗜酸性白血球高達76%，經胃鏡取胃黏膜做切片檢驗，胃黏膜的嗜酸性球異常增加。

患者對塵蟎的過敏程度較高，估計接觸到獨特的過敏原後，會將白血球中的嗜酸性球吸引到腸胃黏膜，導致患者小腸壁變厚、胃部發炎，也出現腹水，表現的症狀與一般腸胃炎相似。

通常罹患嗜酸性腸胃炎的高危險群是有過敏體質的人，排除寄生蟲感染，往過敏原因再追查。李政祺醫生說，該患者經做過敏原檢查，發現對塵蟎的過敏程度較高，可以勾勒出她罹患嗜酸性腸胃炎的路徑，該患者的過敏體質接觸到獨特的過敏原後，會將白血球中的嗜酸性球吸引到腸胃黏膜，導致患者小腸壁變厚、胃部發炎，也出現腹水，表現的症狀與一般腸胃炎相似，如腹脹、腹痛、嘔吐、腹瀉情形。

依醫囑完整服用藥物 避免復發可能性

李政祺醫生指出，臨床醫學統計，在美國罹患嗜酸性腸胃炎的比率約十萬分之二十二，台灣的罹病率不高約十萬分之六點三，算是少見的疾病，如果未能確診而當成一般腸胃炎治療，其復發的比率很高。

李政祺醫生特別叮嚀，一定要完整服用藥物療程，不能因症狀改善就自行停用藥物，否則仍有復發的可能，同時也請患者定期清洗床被單，杜絕過敏原塵蟎孳生，以免再引發嗜酸性腸胃炎。

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