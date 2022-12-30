30歲孕婦肚痛以為寶寶擠壓 產後未消竟是大腸癌第三期

許家榮醫師提醒，大腸癌早期發現治愈率相當高，而且依現在的醫療科技，有許多檢查不會傷害寶寶，不要害怕就醫，如有疑慮便可以至診間與醫師進行討論，安排合適的檢查與治療。

30歲的陳小姐在懷孕期間覺得肚子痛、排便不順，一度認為是胎兒壓迫導致的症狀，但生產完3個月後，肚子疼痛仍然持續，症狀未消退，就醫檢查竟確診為大腸癌，且有淋巴轉移。

大腸癌初期症狀不明顯 多數健檢才發現

由於症狀不明顯容易被忽略，許多民眾多是在透過篩檢或檢查時意外發現罹癌。部立南投醫院外科許家榮醫師表示，病人來院時主訴發燒、肚子痛，症狀攏統，因此醫師的警覺度要高，進一步詢問細節，再透過檢查來揪出病因。該名患者是透過電腦斷層檢查發現在她的降結腸處有1顆約10厘米腫瘤，進一步檢查確診為大腸癌第三期。