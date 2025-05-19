30歲男工作穩定仍陷賭博成癮 「並行治療」戒除過度投資慾望

30歲的陳先生有穩定工作，不料投資失利，便向銀行及信貸公司借貸，可仍舊陷入投資不可自拔，債務持續累積，與家人感情也因此變差，最終只能向親友借款。情緒低落之餘在親友的勸導下到台北慈濟醫院身心醫學科蕭彣卉醫生門診，經過評估與會談，陳先生被診斷為有賭博成癮現象合併抑鬱傾向。

愈賭愈大、愈賭愈頻繁 嚴重影響日常時為賭博成癮 蕭彣卉醫生表示，麻將、六合彩、運動彩券以及股票短線及對沖、加密貨幣與電子遊戲課金抽獎等都是日常人們所會接觸的，但若是這些事物的重要性已經凌駕於個人生活，即使出現負面後果，仍然愈賭愈大、愈賭愈頻繁，嚴重影響日常情況時，就已經符合醫學上賭博成癮的診斷標準。 蕭彣卉醫生進一步說明，賭博成癮的機理涉及大腦的獎勵系統與行為控制區域。在心理層面，成癮者常出現認知扭曲，如出現認為賭博結果有規律可循的「賭徒謬誤」、無法停止下注的「接近中獎效應」、以及高估自己影響勝負能力所導致的「控制錯覺」這些因素共同強化賭博行為，進而形成成癮。

賭癮治療包含這 2 種治療 支持系統也是關鍵 針對賭博成癮的正式診斷方式以美國和歐洲系統為主，藉由量表檢測及醫生問診完成。第一線治療以單獨或團體心理治療，包括認知治療與動機式訪談。而在藥物治療部分，蕭彣卉醫生指出，藥物可以在賭癮相關的迴路異常、神經傳導物質失衡等扮演輔助治療角色，常使用的藥物如鴉片類拮抗劑拿萃松、部分抗抑鬱劑、神經保護劑等，能協助患者大腦恢復平衡，減少衝動行為與賭博渴望。 一般而言，心理及藥物治療至少需維持半年，才能初見成效，且後續一年仍要持續接受追蹤，確認已經戒除成癮。此外，患者的支持系統亦是治療關鍵，包括家人、朋友及專業輔導團隊的陪伴與監督，能有效提升治療依從性，降低復發風險。透過綜合性治療與持續追蹤，患者能逐步重建健康的生活方式，減少賭博對個人及家庭帶來的負面影響。

選擇有人際連結的紓壓方式 出現異狀盡快就醫 蕭彣卉醫生建議，遇到壓力時，可選擇有人際連結的紓壓方式，如和朋友一起運動、出遊等，且避免在心情或狀態不穩定的情況下接觸賭博行為，若發現自己或周遭親友出現上述成癮相關行為，就要有所警戒，及時尋求專業醫療協助。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】