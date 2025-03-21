30歲男聲音沙啞竟聲帶長繭！醫揭「治療方式」恢復嗓音

對於大多數聲帶結節患者，言語治療是一種安全且有效的非侵入性選擇。

一名30歲張姓男子因工作關係需要經常說話，原本聲音相當宏亮，但他近期發現自己有喉嚨疼痛、聲音沙啞及說話費力等狀況，影響工作，因此到醫院耳鼻喉科求診。醫生透過檢查發現張男雙側聲帶結節(俗稱聲帶長繭)，轉介至復健科安排約一個月的言語治療後，他的嗓音明顯改善。

聲帶長繭可先由耳鼻喉科醫生檢查 再進行言語治療復健

衛生福利部南投醫院陳憶雯言語治療師指出，聲帶結節可能會出現聲音嘶啞、說話吃力等症狀，建議先接受專業耳鼻喉科醫生的檢查，確定聲帶結節的大小和嚴重度，接著可和言語治療師合作，學習正確的發聲技巧，避免聲帶過度摩擦。

常用方法包括頭頸部放鬆運動、嗓音功能運動、共鳴練習。若結節造成的影響嚴重，需考慮顯微手術，術後再搭配言語治療復健，預防復發。