30歲男聲音沙啞竟聲帶長繭！醫揭「治療方式」恢復嗓音

一名30歲張姓男子因工作關係需要經常說話，原本聲音相當宏亮，但他近期發現自己有喉嚨疼痛、聲音沙啞及說話費力等狀況，影響工作，因此到醫院耳鼻喉科求診。醫生透過檢查發現張男雙側聲帶結節(俗稱聲帶長繭)，轉介至復健科安排約一個月的言語治療後，他的嗓音明顯改善。
聲帶長繭可先由耳鼻喉科醫生檢查 再進行言語治療復健
衛生福利部南投醫院陳憶雯言語治療師指出，聲帶結節可能會出現聲音嘶啞、說話吃力等症狀，建議先接受專業耳鼻喉科醫生的檢查，確定聲帶結節的大小和嚴重度，接著可和言語治療師合作，學習正確的發聲技巧，避免聲帶過度摩擦。
常用方法包括頭頸部放鬆運動、嗓音功能運動、共鳴練習。若結節造成的影響嚴重，需考慮顯微手術，術後再搭配言語治療復健，預防復發。
嗓音治療三建議 用正確的保健方式保護嗓音
陳憶雯言語治療師表示，對於大多數聲帶結節患者，言語治療是一種安全且有效的非侵入性選擇。早期發現和治療，加上良好的嗓音使用習慣，可以顯著提高治療效果。並針對聲帶結節的嗓音治療提出三點建議：
- 調整環境與習慣：使用擴音設備減少長時間大聲說話的需求，減少聲帶負擔；減少說話的時長，讓聲帶有充分休息；在安靜的環境說話，降低背景噪音，避免因提高音量而對聲帶造成額外壓力。
- 日常生活調整：每天飲用足夠的水、保持聲帶濕潤，並減少會造成聲帶脫水的飲品，如咖啡、酒精；吸煙會加重聲帶炎症和乾燥，應完全戒除；做好飲食管理，避免辛辣、油炸和甜食，減少胃酸逆流對聲帶的刺激。
- 嗓音保健練習：放鬆訓練，如定期進行頭頸部放鬆運動和腹式呼吸練習；正確發聲，如說話時保持自然的音量和音調，避免過度用力；漸進性訓練，如逐步增加說話時間，避免一次性過度用聲。
陳憶雯言語治療師也提醒，如果結節情況嚴重或長期未見改善，建議與耳鼻喉科醫生和言語治療師共同討論進一步的治療選項。
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