30歲男長期肚痛揭患血管炎 出現8大症狀要小心 嚴重可影響大腦

30歲男長期肚痛揭患血管炎

肝膽腸胃科詹宜學醫生在其facebook專頁上分享指，該名男子因長期腹痛而求醫，亦曾服用潰瘍藥物來緩解症狀，但即使在用藥期間，仍會偶爾感到疼痛，並影響食慾。經醫生檢查後發現，男子的超聲波檢查正常、胃鏡檢查中發現十二指腸輕微潰瘍、 大腸鏡檢查中發現出輕微痔瘡和胰臟內視鏡超聲波檢查測出胰臟正常。詹醫生指，若是輕微的十二指腸潰瘍，按時服用藥物，應該會漸漸改善，但病人的症狀似乎不符合這一點。後來再為他進行詳細檢查，發現其上肢和下肢均有廣泛分布的紅疹，惟沒有明顯搔癢及典型過敏的腫脹或不適。

詹醫生強調，這樣的症狀與一般的單純過敏有所不同，所以懷疑是「血管炎」這個罕見疾病。最終，在持續治療病人的十二指腸潰瘍的同時，詹醫生強烈建議男子盡快到皮膚科進行進一步檢查，包括皮膚活檢。隨後，皮膚科的報告證實為血管炎(vasculitis)。

結果在接受藥物治療後，其紅疹逐漸淡化，腹痛問題也隨之消失。所以，患者的的慢性腹痛實際上是血管炎的表現，而非僅僅由十二指腸潰瘍引起。