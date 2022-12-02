30歲肝癌復發反覆出現抗藥性 新型多重標靶止惡化

肝癌總是來勢洶洶，臨床上，近三分之一患者發現肝癌時，都已進入嚴重晚期，主要因肝癌是「沉默殺手」，初期並無任何症狀，但卻悄悄入侵我們的健康，若沒有定期健康檢查，恐怕很難自行發現；臺北榮民總醫院腫瘤醫學部藥物治療科陳三奇主治醫師指出，治療上，若能早期發現，較小顆的腫瘤透過手術局部根除就能治愈，至於晚期患者則可藉由標靶藥物以控制病情，但若出現抗藥性，就得需要不同機轉藥物繼續控制腫瘤。
傳統藥物控制差 醫師：可嘗試新機轉的「多重標靶」藥物
肝病又分為三部曲，從慢性發炎、肝硬化到肝癌，但多數患者都是在出現肚子悶脹、水腫、食慾不振或嚴重黃疸症狀時才就醫檢查，這時才發現已經入肝癌晚期，甚至肝臟已長出很大的腫瘤，治療上相對預後差，也降低存活率；不過陳三奇主治醫師表示，隨著醫療技術愈來愈進步，十年前僅一種標靶藥物，如今已經有五種標靶藥物，又有免疫治療，因此若傳統標靶藥物控制不佳，就可嘗試以新機轉的多重標靶藥物加以控制病症。
一線標靶藥物出現抗藥性 可評估選擇二線標靶藥物
陳三奇主治醫師進一步說明，一般而言，愈早發現肝癌，腫瘤愈小顆，開刀治療後復發較低，但若晚發現且腫瘤較大也多顆，就容易再次復發，這時就得透過藥物控制。以第一線與第二線治療而言，一線目前有兩種標靶藥物，二線則有三種標靶藥物，若使用一線標靶藥物治療，後續出現抗藥性，臨床上則會依照病患的腫瘤、肝功能及用藥副作用等情況進行評估，選擇對病人幫助較大且合適的二線口服標靶藥物。
30歲女肝癌腫瘤控制差 改以新口服標靶藥物治療重獲新生
臨床上，曾有一名30多歲年輕女生，開刀切除腫瘤後又再次復發且到處轉移，接受過幾種傳統標靶藥物甚至免疫治療，但每種藥物幾乎每兩個月就出現抗藥性，改善效果有限；陳三奇主治醫師解釋，經評估建議改以新口服標靶藥物治療，終於產生不同治療反應，使用到現在雖然腫瘤未縮小，但也未變大未惡化，控制良好。
新口服標靶藥物治療提高存活率 患者治療新選擇
事實上，面對肝癌轉移的病患，若使用藥物後仍遇到抗藥性，平均存活率約6個月至12個月，但此個案接受新的口服標靶藥物治療後，藉由此藥物具有不同於傳統型標靶藥物的作用靶點，而產生不同機轉治療反應，使用到現在已經近一年半，存活率已超過平均值，多了同時針對MET、AXL和VEGFR的多重標靶的綜效，成了患者新的曙光，也因此即使太晚發現罹患肝癌，也不代表就要放棄治療，可嘗試新的口服標靶治療爭取機會，患者依然能保有生活品質，與病共存。
乙、丙型肝炎者別大意 定期檢查遠離肝癌
不過預防勝於治療，尤其肝病已成為台灣人國病，更不得不慎，因此除了日常養成良好生活習慣外，也要定期接受健康檢查；陳三奇主治醫師呼籲，包括乙、丙型肝炎等患者皆屬於高危險族群，除了戒酒也應加強保養，並定期接受檢查，其中許多年輕人若為乙型肝炎帶原者可別大意，別以為等年紀大了再來擔心，也有可能年輕時就罹患肝癌，因此早期定期檢查仍是關鍵。
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