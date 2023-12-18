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健康
2023-12-18 18:30:02

30歲輕熟女骨質狀況猶如八旬老婦 原來婦癌惹禍

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骨折

年約30歲左右的輕熟女，近期因不慎跌倒導致腳踝骨折；在進行手術治療時，主治醫師發現她的骨質疏鬆狀況嚴重，後續追蹤才發現於10年前曾因婦癌而摘除卵巢，但當時沒有積極增強骨本並治療骨質疏鬆問題，因而造成她年紀輕輕，骨質狀況卻猶如80歲老婦！

中國醫藥大學北港附設醫院骨科部主治醫生羅元舜表示，臨床曾收治過不少相對年輕的女性骨質疏鬆病患，許多都是因為曾接受過婦癌治療切除卵巢，或是有免疫疾病如紅斑性狼瘡而長期接受高劑量類固醇治療，所以很早就有駝背、背痛、髖關節疼痛等骨質疏鬆晚期現象，「這些族群很容易忽略骨質疏鬆威脅，務必要比一般人更早增強骨本、並預防跌倒。」

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高危險族群及早做DXA骨質密度檢測 評估脆性骨折發生風險

「只要發生過一次脆性骨折，後續再次發生骨折的機率將升高，且脆性骨折與死亡率的上升有正相關，千萬不能輕忽。」

羅元舜醫生指出，骨質疏鬆的高危險族群雖以停經婦女居多，但如上述曾動過婦科手術摘除卵巢、免疫疾病曾長期使用類固醇藥物，以及男性有前列腺疾病曾切除前列腺的男性，都是高危險族群，「建議要及早接受DXA骨質密度檢測並配合骨折風險評估工具(FRAX®)問卷評估未來骨折機率，以協助醫生判斷是否需要及早介入治療。」

中國醫藥大學北港附設醫院骨科部主治醫生羅元舜

羅元舜醫生提醒，骨質疏鬆是慢性演進式的，就像高血壓、糖尿病等慢性病一樣，初期不會有症狀，一旦發生骨折後通常相當嚴重。

骨質疏鬆治療是以預防發生骨折為目標

目前醫學界對於治療骨質疏鬆的共識，是將目標放在預防病患發生脆性骨折，即使已發生骨折，也要預防下次骨折的再發生，「當然，也期待能改善骨質疏鬆程度，積極提升骨質密度，這對紓緩長期痠痛、預防駝背等都有正向好處。」

羅元舜醫生說，臨床治療骨質疏鬆的兩大類藥物為「減少骨質流失」及「促進骨質生成」，兩者作用機制不同，各適合不同需求的病患，「從臨床效果來看，若要在短期內提升骨質密度，促進骨質生成的藥物應比減少骨質流失的藥物優先考慮使用。」

所以，有些骨質疏鬆嚴重的病患若要進行脊椎手術之前，通常建議要優先使用可促進骨質生成的藥物約3個月至6個月後再執行手術；且術後仍會繼續治療骨質疏鬆，讓藥物的療程完整，始可提升治療的成效。

羅元舜醫生提醒，骨質疏鬆是慢性演進式的，就像高血壓、糖尿病等慢性病一樣，初期不會有症狀，一旦發生骨折後通常相當嚴重。因此建議有骨質疏鬆高風險族群務必要保持運動習慣，鍛煉體適能及平衡感，多曬太陽、補充維生素D及鈣質，更應及早進行骨質密度檢測，以預防骨質疏鬆所造成的骨折危機。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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