30歲輕熟女骨質狀況猶如八旬老婦 原來婦癌惹禍

年約30歲左右的輕熟女，近期因不慎跌倒導致腳踝骨折；在進行手術治療時，主治醫師發現她的骨質疏鬆狀況嚴重，後續追蹤才發現於10年前曾因婦癌而摘除卵巢，但當時沒有積極增強骨本並治療骨質疏鬆問題，因而造成她年紀輕輕，骨質狀況卻猶如80歲老婦！ 中國醫藥大學北港附設醫院骨科部主治醫生羅元舜表示，臨床曾收治過不少相對年輕的女性骨質疏鬆病患，許多都是因為曾接受過婦癌治療切除卵巢，或是有免疫疾病如紅斑性狼瘡而長期接受高劑量類固醇治療，所以很早就有駝背、背痛、髖關節疼痛等骨質疏鬆晚期現象，「這些族群很容易忽略骨質疏鬆威脅，務必要比一般人更早增強骨本、並預防跌倒。」

高危險族群及早做 DXA 骨質密度檢測 評估脆性骨折發生風險 「只要發生過一次脆性骨折，後續再次發生骨折的機率將升高，且脆性骨折與死亡率的上升有正相關，千萬不能輕忽。」 羅元舜醫生指出，骨質疏鬆的高危險族群雖以停經婦女居多，但如上述曾動過婦科手術摘除卵巢、免疫疾病曾長期使用類固醇藥物，以及男性有前列腺疾病曾切除前列腺的男性，都是高危險族群，「建議要及早接受DXA骨質密度檢測並配合骨折風險評估工具(FRAX®)問卷評估未來骨折機率，以協助醫生判斷是否需要及早介入治療。」