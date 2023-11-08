32歲女常異常出血竟是子宮息肉 「新式超細子宮鏡冷刀」解決並保生育

32歲的黃小姐在一年前曾因月經異常來到台北慈濟醫院婦產科就診，並檢查出子宮息肉，建議手術切除。考量黃小姐對手術的擔憂，醫生以「新式超細子宮鏡冷刀」將佔子宮一半大的3公分息肉切除，黃小姐當天返家休養，恢復順利，不再為異常出血所苦。

子宮息肉 常造成異常出血 不同於子宮肌瘤是較硬的肌肉纖維組織，子宮息肉是由子宮內膜組織的間質細胞形成，觸感較軟，但同樣都會造成異常出血，常見於生育年齡約20至50歲的女性，發生率約二至三成。當病人因異常出血就診，婦產科醫生會以內診、超音波檢查子宮和卵巢的構造，若發現疑似肌瘤、息肉或囊腫的肉塊，會再進一步以子宮鏡檢查、切除，同時送病理化驗以確定類型、良性或惡性。

國外研究證實：切除息肉懷孕率可達七成以上 嚴絢上醫生說明，子宮約6至7公分大，息肉通常為1至3公分的單一顆，部分病人則是同時出現多顆息肉，有些息肉會自行萎縮，但未萎縮的息肉則可能影響生育，因此有國外研究證實，不孕症婦女如果把息肉切除懷孕率可達七成以上。

新式子宮鏡冷刀 保留生育機會 新式的子宮鏡冷刀一改過去電燒、加熱的治療，藉由子宮鏡將螺旋狀的刀片深入子宮，找到息肉後將之旋轉切碎並吸除，避免熱傷害和黏連的副作用，讓病人保有較高的受孕機率。嚴絢上醫生提到，子宮頸入口相當窄，但舊型的子宮鏡手術或電刀，都要執行子宮擴張術，容易造成年長、子宮已經萎縮的女性或沒有生或孩子的年輕女性在擴張時流血或子宮破裂。而新式超細子宮鏡冷刀因寬度只有5毫米，大多病人毋須再行擴張術，免除上述風險。