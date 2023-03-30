333飲食法｜韓國女星李遐怡的獨門瘦身法 不用捱餓每日食足3餐！

被譽為韓版Adele的歌手李遐怡早前在節目上分享獨門瘦身法「333飲食法」，她表示，第一個「3」是指每日早上起床後先飲3杯水，包括一杯清水、然後一杯維他命C水溶性發泡錠，最後再飲一杯無糖美式咖啡。好解釋，人體在睡覺時會消耗掉體內不少水分，所以起床後最緊要是先補充水分，以幫助排除體內廢物及毒素，並啟動新陳代謝以幫助燃燒脂肪。至於維他命C，可以維持免疫系統健康；美式咖啡可以去水腫及提醒，正式開始新一日生活。

坊間不少減肥方法都需要進行節食，甚或是減少進食次數等等。不過，李遐怡指自己的減肥方法不用捱餓，而且更可以每日食足早、午、晚3餐，全日可以有飽腹感，不用擔心會因為太餓而出現暴飲暴食情況。她更公開了自己的飲食餐單供大家參考，她會選擇一些高纖及高蛋白的原型食物，方便控制熱量攝取量的同時亦可維持足夠營養，若兩餐之間感到肚餓，她有時更會加插下午茶時段，主要進食水果蔬菜增加飽腹感。

最後一個規則是「每餐間隔3小時」。李遐怡指，她每日盡量會在早上10時進食早餐，然後相隔3小時後，即下午1時左右，才會進食第二餐。至於晚餐，同樣地需要與午餐相隔3小時，即每日4時左右開始進食晚餐。如是者，每日用餐時間必須維持在6小時內完成，這樣可以不用捱餓，而且可以讓進食時間更集中，剩下時間為斷食，讓身體有充分的時間燃燒脂肪，自然可以達到減肥效果。

李遐怡參考上述的減肥方法，成功減走圓潤身材，大家不妨可以參考她的方法，但提提大家，減肥需要視乎自己的身體狀況作為衡量點，不能為了盲目減肥而影響身體健康！

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