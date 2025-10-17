35歲女胃脹「狂打思噎」驚揭患胃癌 與三餐不定時有關？4類人最高危

打思噎是患上胃癌的症狀？有醫生分享一宗案例指，一名35歲女子頻繁出現打嗝和胃脹氣問題，後來求醫後發現患上胃癌，醫生發現她的飲食不定時，並且所攝取的營養並不均衡。醫生指出，年輕人也要多加提防，而且有4類人屬風險族群，應該提早檢查。

35歲女胃脹「狂打思噎」驚揭患胃癌

胰臟科醫生林相宏在其facebook專頁上分享指，該女子半年前開始感到胃脹氣、頻繁打嗝，胃口逐漸變小。初時她自行服胃藥，症状時好時壞，斷斷續續拖了半年，隨著食量的減少，從一開始的一個便當，減少到最後一餐只剩五、六口，體重也瘦了6公斤，最終出現胃痛，甚至影響到睡眠，並不得不坐著睡。後來她終於進行胃鏡檢查，結果發現胃裡有一個又深又大的潰瘍，且邊界不規則，經過活檢確定是胃癌。後來進行手術治療時，發現癌細胞已擴散至整個腹腔，無法再進行手術。林醫生指，患者平常沒有吸煙與喝酒習慣，但家族胃癌病史，而且由於工作關係，她的三餐非常不固定，常常是餓了才進食，且飲食中缺乏水果。