36歲男心悸、臉潮紅找不出病因 竟是「隱性高血壓」作祟

36歲簡先生長期受到心悸與臉潮紅的困擾，經常感覺有股熱氣從體內往上衝，就算沒做甚麼，心跳也可能飆到每分鐘130下，四處求醫卻一直找不到病因。輾轉前往中國醫藥大學附設醫院心臟電生理科門診，醫生發現簡先生的臉潮紅發作時，血壓高達150/100mmHg，確診為「隱性高血壓」，並建議他接受神經定位導引腎動脈交感神經阻斷術，以降低交感神經活性。簡先生術後隔天順利出院。一個月後覆診時，他驚喜地發現，臉潮紅與一股熱氣往上衝的感覺明顯改善，心悸狀況也穩定許多。

醫院量血壓正常卻在平時出現高血壓症狀 當心是隱性高血壓 鍾偉信醫生指出，大多數病人診斷高血壓是藉由診間血壓計，或是使用居家血壓計測量，但亞洲族群中約有10~20%病人具有「隱性高血壓」(Mask Hypertension)，也就是病人在醫院量的血壓皆為正常，但卻在平時生活中呈現高血壓症狀，因而讓病人誤以為自己沒有高血壓而疏忽治療。研究發現，隱性高血壓可能與情緒壓力、工作環境及交感神經過度活化有關。

腎動脈交感神經阻斷術 安全有效調節交感神經 目前的治療方式與一般高血壓相似，包括血管張力素抑制劑、鈣離子阻斷劑、β交感神經阻斷劑與利尿劑，但這些藥物對於年輕病人可能帶來副作用，且多數無法直接調節交感神經的活性。鍾偉信醫生說明，「腎動脈交感神經阻斷術」手術利用心導管微創技術將電燒導管放入腎動脈內，以射頻消融來降低交感神經活性，並引進美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)的神經定位技術，即時確認手術是否成功。與傳統的星狀神經節阻斷術、心臟雙側交感神經切除術相比，是目前較為安全有效的交感神經調節技術之一，且已獲美國食品藥物管理局(FDA)認證，在所有交感神經調節術中具有較少副作用。

四個步驟自我檢測隱性高血壓 出現心悸、臉潮紅要當心 如何注意自己是否有隱性高血壓？建議可透過以下方式自我檢測： 使用居家血壓計，每天固定時間測量血壓； 留意是否有不明原因的頭痛、心悸或胸悶，並記錄發作時間； 進行 24 小時血壓監測； 定期健康檢查。 鍾偉信醫生提醒，若經常出現無明顯原因的心悸、臉潮紅，或覺得身體異常燥熱，應考慮量測血壓，並留意是否可能患有隱性高血壓，及早診斷才能避免心血管疾病風險。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】