36歲「夜夜頻尿」竟有嚴重糖尿病！「1飲品」當水飲出事

在餐飲店工作的36歲王先生，近1年來頻尿，晚上常要起床好幾次，睡得極不安穩，就醫發現醣化血紅素高達13%，已是非常嚴重的糖尿病，他卻不自知。

血糖過高會出現尿糖 尿蛋白過高腎已受損 台灣衛福部彰化醫院家醫科醫生郭馨鎂說，第二型糖尿病年齡持續往下探，這起個案的王先生只有36歲，一開始因為頻尿前往泌尿科求診，但並非泌尿系統問題，轉介到家醫科，發現其醣化血紅素(HbA1c)達到13%(正常值4.0～5.6%)，而且已出現尿糖；微蛋白尿達42mg/dL(正常值小於30mg/dL)。 郭馨鎂解釋，尿糖代表腎臟的腎小球過濾液的糖過多，腎小管無法全部吸收，由尿液排出，通常血糖過高會出現尿糖；尿蛋白過高，代表腎臟受損，無法好好留住蛋白質而隨尿液排出。也就是說，這起個案的糖化血色素非常高，確診為糖尿病，而且已經嚴重到開始破壞腎臟。

遺傳及肥胖體形高危因素 喝含糖紅茶、少喝水也是肇因 個案管理師邱小佳表示，在餐飲店工作的王先生，白天很少喝水，渴了就喝店家免費提供給顧客自取的含糖紅茶，這樣最省事，而且還會在下班帶回家喝，長期少喝水，以喝含糖飲料為主。 郭馨鎂指出，王先生有家族糖尿病史，其祖父及爸爸都是糖尿病患者，加上他飲食沒有節制，愛吃炸物，以含糖飲料當水喝，而且他的身材高大，體重達110公斤，屬肥胖體形，這些高危因素釀成不到40歲就糖尿病，其來有自。