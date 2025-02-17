366萬人年研究證喝咖啡可降糖尿風險！加1物攝取效果減半

喝咖啡除了有提神功效之外，更可以預防患糖尿病！有醫生引用涉及366萬人的研究指出，喝咖啡有助降低糖尿風險，惟若在咖啡中加1物同時攝取，便會令防糖尿病的效果減半，甚至幾乎消失。

喝咖啡可降糖尿風險！ 胃腸肝膽科醫生李柏賢在其facebook專頁上分享指，哈佛公共衛生學院有一項最新的大型研究顯示，每多飲用一杯「純黑咖啡」，第二型糖尿病的風險可降低10%。不過，如果咖啡中加入糖或人工代糖，其效果就會不同： 加糖的咖啡：第二型糖尿病風險僅降低5%。

加入人工代糖咖啡：第二型糖尿病風險降低7%。

同時加入糖和人工代糖：第二型糖尿病風險保護效果幾乎消失。 哈佛366萬人研究 李醫生指，該研究總共追蹤超過366萬人年的數據，並採用來自3個大型美國前瞻性世代研究，受試者每4年填寫一次飲食問卷，詳細記錄咖啡攝取量及是否添加糖、人工代糖、奶油或奶精。研究團隊使用Cox比例風險回歸模型，控制多種影響因素(如年齡、BMI、運動習慣、家族史等)，以計算不同咖啡添加物對第二型糖尿病風險的影響。

喝咖啡助維持腸道菌群的平衡 李醫生解釋指，加糖不僅僅影響血糖控制，過量攝取還會改變腸道菌群，影響腸道的發炎狀態。特別是對炎症性腸道疾病如克隆氏症和潰瘍性結腸炎的患者，可能是重要的因素。糞便微生物移植和生物製劑在IBD治療中的應用愈來愈受到重視。 近日亦有另一項研究也證實咖啡能改變腸道菌叢。維持健康的腸道菌群可能有助於減少腸道發炎並改善治療效果。 避免空腹喝咖啡 李醫生提醒，喝咖啡時也要注意以下3大重點： 空腹喝咖啡容易刺激胃酸分泌，有機會增加胃酸倒流和胃潰瘍的風險。 建議胃酸倒流、胃潰瘍、十二指腸潰瘍及腸易激綜合症患者適量飲用咖啡，避免刺激腸胃。 搭配適量食物並避免加糖，才能享受咖啡的好處。 李柏賢醫生引用研究指，咖啡的健康益處，可能因糖和人工代糖的添加而減弱對預防糖尿病的益處。他指，若希望享用咖啡時有健康益處，可以考慮無糖黑咖啡，不但對血糖代謝有益，還可能幫助維持腸道菌群的平衡，進而促進整體健康。