3M今年4月起分拆醫療健康業務 成立全新上市公司「Solventum 舒萬諾」 秉承專業嶄新態度 進一步優化生活水平

3M產品遍佈日常生活，小至居家生活與辦公室用品，大至醫療產品都可以看到其品牌的蹤影，令大家生活井然有序。為了進一步優化醫療及健康產業發展，由4月1日起，3M成立全新獨立上市公司「Solventum 舒萬諾」，主要負責處理由3M所分拆的醫療健康業務，當中包括「醫療外科」、「齒科解決方案」及「淨化和過濾」。日後，Solventum舒萬諾將會繼續秉持專業創新的態度，積極開發改善生活方案，同時協助醫療專業人員充分發揮效能。
Tegaderm™ 透明薄膜敷料 傷口護理必備
Solventum 醫療外科產品種類多不勝數，不論專業醫療人員抑或是市民大眾都有機會接觸產品，其中Tegaderm™ 透明薄膜敷料可謂家中必備之物。Tegaderm™ 透明薄膜敷料可以用來覆蓋和保護導管穿刺處和傷口，保持傷口濕潤，促進癒合。它對易受損的皮膚提供保護，並能防止液體和細菌進入，保護靜脈穿刺部位或傷口。Tegaderm™ 整個系列適用於靜脈穿刺、傷口護理和術後護理，並且具有防水功能，讓病人在使用期間可以洗澡、淋浴或游泳，方便護理傷口。
齒科權威專家 深受專業人員歡迎
牙齒的整潔往往能給人留下一個好印象，Solventum 在齒科解決方案上擁有70多年歷史，穩佔全球一席位。Solventum 為牙科醫護人員提供一系列的牙科和矯正產品，包含牙齒矯正器、牙冠、牙科黏合劑、牙科填充物料、牙科印模材料與牙科設備等，單是本港預計有逾七成牙醫使用Solventum的齒科物料為患者提供服務，進行牙齒修復、印牙模或者打磨修飾牙齒。近年，Solventum 聯同美國知名品牌 Bioclear™ Matrix 合作，配合 Filtek™ 牙科修復產品和牙縫修復系統，專門解決牙齒黑三角問題。此外，Solventum 的 Filtek™ 牙科修復產品，已在全球超過20億次齒科修復治療中使用，深受世界各地牙醫的信賴。憑藉不斷的創新和研發，Solventum齒科解決方案業務的產品屢獲殊榮，其中包括國際牙科產品獎項Dental Advisor推薦產品、享負盛名的科技獎項Edison Awards及德國著名設計協會紅點設計大獎 （Red Dot）。
Aqua-Pure™家居濾水系列 守護家庭用水
疫情過後，大家漸趨關注自身及家人的健康，Solventum 的Aqua-Pure™家居濾水系列將繼續守護大家食水安全。作為行內數一數二的知名品牌，Aqua-Pure™ 家居濾水系列擁有超過 80年歷史。其產品範圍從家居濾水系統到餐飲業和製藥業的過濾技術，能夠針對不同需求提供專業解決方案，解決水質問題。隨著 3M 醫療健康業務更名為 Solventum， Aqua-Pure™ 濾水器系列將以全新形象亮相，相關產品的包裝也將逐步更新。雖然品牌形象有所變化，但 Aqua-Pure™ 濾水器將繼續秉持 3M 的創新精神、用戶至上和品質至上的理念，推出更多優質及高階的淨水方案，進一步切合家庭日常所需，令用家便捷地擁有健康用水體驗。
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