3M今年4月起分拆醫療健康業務 成立全新上市公司「Solventum 舒萬諾」 秉承專業嶄新態度 進一步優化生活水平

3M產品遍佈日常生活，小至居家生活與辦公室用品，大至醫療產品都可以看到其品牌的蹤影，令大家生活井然有序。為了進一步優化醫療及健康產業發展，由4月1日起，3M成立全新獨立上市公司「Solventum 舒萬諾」，主要負責處理由3M所分拆的醫療健康業務，當中包括「醫療外科」、「齒科解決方案」及「淨化和過濾」。日後，Solventum舒萬諾將會繼續秉持專業創新的態度，積極開發改善生活方案，同時協助醫療專業人員充分發揮效能。

Tegaderm™ 透明薄膜敷料 傷口護理必備

Solventum 醫療外科產品種類多不勝數，不論專業醫療人員抑或是市民大眾都有機會接觸產品，其中Tegaderm™ 透明薄膜敷料可謂家中必備之物。Tegaderm™ 透明薄膜敷料可以用來覆蓋和保護導管穿刺處和傷口，保持傷口濕潤，促進癒合。它對易受損的皮膚提供保護，並能防止液體和細菌進入，保護靜脈穿刺部位或傷口。Tegaderm™ 整個系列適用於靜脈穿刺、傷口護理和術後護理，並且具有防水功能，讓病人在使用期間可以洗澡、淋浴或游泳，方便護理傷口。