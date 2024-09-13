4招健康食月餅 遠離熱量陷阱

快到中秋節，過中秋少不免吃月餅應節，但一不小心過量食用，不單止增磅，更嚴重會增加肥胖、心血管疾病等的風險。要開心過節而毋須擔心誘發健康問題，屈臣氏註冊營養師林頌雅便分享一些過節期間享受美食的貼士。 「營養師，我食唔食得月餅呀？」林頌雅表示她經常會被問及有關問題，「月餅多以蓮蓉、蛋黃、豆沙為主要餡料，而餅皮則由牛油、豬油等製成，都是一些高脂高糖的食材，所以應控制分量，以免危害健康。」

高糖高熱量 常見的月餅例如雙黃白蓮蓉、五仁月餅，又或較受年輕一輩歡迎的冰皮月餅及流心奶黃月餅等，以100克來計算已超過300卡路里，相等於1碗半飯，已超出一名50公斤女士一份正餐所需熱量的一半。林頌雅續指，「這幾款月餅的糖及脂肪含量亦相當高，當中以雙黃白蓮蓉月餅的糖含量為最高，以100克計算已有6茶匙糖，多於每天糖建議攝取量的一半，而脂肪含量更多於3茶匙油，是建議脂肪總攝取量的三分一。」 新式月餅也須控制分量 近年來月餅花款愈來愈多，新式月餅又是否較健康的選擇？林頌雅認為，「較新式的月餅多以酥皮為主，同樣以大量牛油製成，所以脂肪含量亦不低。另外，市面上亦有一些低糖月餅，因選用代糖，糖含量會相對較低，但脂肪與傳統月餅相差不大，所以，同樣需要控制分量。」

應節貼士 雖然月餅是高脂高糖高熱量食品，但都難免會吃一些來應節，林頌雅提供以下一些食用月餅的貼士，過節期間都能享受美食： 1. 月餅不宜替代正餐，建議在飯後進食月餅，可避免過量攝取，正餐更應以適量蔬菜及蛋白質為主，提升飽腹感。 2. 少吃多滋味，應控制月餅攝取量在建議分量之內，每日建議攝取量控制在200卡路里以內。 3. 食月餅之餘，可以配合適量水果，減低過量進食月餅的機會，更可增加膳食纖維的攝取量。 4. 避免「獨食」，應與親友分享應節食品，既與家人朋友共享節日喜悅，亦幫助大家控制食量，何樂而不為？