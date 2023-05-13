4招鬆肩頸 紓緩頭痛

頭痛原因有很多，最常見的是壓力性頭痛，例如工作一整天，接近下班的時間便開始出現。如果你也屬於這一類，有可能是肩、頸的肌肉過度緊張收縮有關，尤其現今工作常對住電腦，姿勢欠佳或會加劇痛楚，現在就用幾招放鬆肩頸肌肉和筋膜，有助緩減頭痛，甚至少吃幾粒止痛藥。

放鬆二腹肌、頸闊肌

二腹肌沿著兩邊下顎走，而頸闊肌就是一片闊肌肉連接下顎至鎖骨，我們可以輕抬頭，用指頭由耳下開始按壓，慢慢前移到下巴位置。