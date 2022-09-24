4種中醫師湯藥＋食療 改善長新冠後遺症

上班族元君至中醫診所跟醫師反映：「很多人確診都有發燒、咳嗽、甚至會喘，但我確診，卻甚麼事都沒發生，原本也以為確診沒事很幸運，誰知道隔離出關上班後，只是搬東西到公司二樓，就非常的喘，甚至喘到無法講話，還會頭暈，體力也變得很差，請問醫師，這算長新冠嗎？」
治療黃金期 確診後一個月內
中醫師施柏瑄醫師表示，長新冠通常是指感染後3個月內發生，症狀持續超過2個月；多數人在感染新冠肺炎後，大部分會有心肺氣虛，進而產生胸悶、心悸、氣喘等後遺症，而且染疫後，很可能會誘發之前的過敏、氣喘發作，必須趕快治療，最好的治療黃金期則在確診後的一個月內，不然可能就真的會影響心肺功能而有長新冠。
確診後喘、咳等各種異常 長新冠後遺症的中醫對策
新冠肺炎患者無論是輕重症，可能會出現如：呼吸困難、身體疲勞、胸痛或胸悶、咳嗽、嗅覺或味覺出現障礙等不同的症狀，這些症狀都可能留下長期的後遺症，中醫的治療目的為促進肺功能及體能恢復，能達到很好的調理及改善效果。中醫藥除了於預防以外，在治療新冠肺炎上也有明顯的改善，對於存留長期後遺症的患者，可透過中醫個人化辨證，擬定處方，進行診療。
確診後症狀改善 中醫建議湯藥調整
中醫師施柏瑄醫師針對常見出現後期症狀整理出以下幾點建議：
《肺部纖維化之後遺症》
肺部受到病毒侵擾，組織修復後出現較厚、較硬的疤痕。
治療要點：潤肺化瘀、鎮咳祛痰
可服用：清燥救肺湯
《血虛陽虛之後遺症》
因身體氣機虛弱導致乏力疲憊、乾咳、呼吸淺快、血氧飽和度不佳者。
治療要點：養血滋潤、益氣補陽
可服用：百合固金湯
《嗅覺和味覺障礙之後遺症》
可能因嗅覺或味覺相關細胞受到感染導致發炎和損傷所產生。
治療要點：益氣滋陰、辛涼補陽
可服用：辛夷清肺湯合沙參麥冬湯
《注意力和集中力下降之後遺症》
可能是病毒造成腦神經、腦微血管損傷導致。
治療要點：活血化瘀、醒腦修復
可服用：天王補心丹合丹參
確診後該如何調養身體？施柏瑄醫師請你這樣做
保健品方面：補充高EPA魚油，可以抗發炎、抗氧化，調節免疫，改善長新冠後遺症
飲食攝取方面：多多補充維他命A、C、D
維他命A：維持上呼吸道黏膜健康且提高免疫力
維他命C：皮膚和黏膜機能正常
維他命D：降低呼吸道感染
攝取鋅質：含鋅的食物它可以滋養肺部的黏膜並修復受傷部分
攝取優質蛋白質：蛋白質可以修復身體組織、增加白血球，良好的蛋白質來源像是大豆製品、魚貝類、雞蛋、各種肉類、乳製品、蛋白質飲品等。
康復養肺
除了可以透過科學中藥調理，早日平衡病毒感染後的人體免疫絮亂，逐漸恢復健康。謙懿中醫診所施醫師也特別針對新冠肺炎後遺症，利用沙參、砂仁、辛夷、魚腥草、大青葉、荊芥穗、杏仁、防風、麥門冬、枇杷葉、黃耆、白朮、連翹配伍研發謙懿康復養肺方，可改善疲倦、體力或腦力勞動後倦怠加重、呼吸困難、容易呼吸短促、咳嗽、胸痛、心悸、腦霧(很難思考或集中注意力)、頭痛、失眠、頭昏暈、嗅覺或味覺改變、腹瀉、腹痛、關節或肌肉疼痛、皮膚癢、蕁麻疹等長新冠後遺症。
另外，也建議可以多運動，可幫助提高身體代謝、降低發炎機率，還可以改善情緒低落、加強認知功能。
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