40歲前列腺增生？ 微創提拉術保性功能

你身邊是否有年長男性，每次外出前總要「清空膀胱」，甚至仔細規劃交通路線，只為確保沿途有洗手間？這生活方式看似誇張，背後卻反映男士之苦——前列腺增生。近年有「前列腺提拉術」治療前列腺問題，相較傳統手術，創傷大幅降低，且不影響性功能。 隨年齡增長，男性前列腺增生風險顯著上升，甚至可說是「必經階段」，前列腺肥大會壓迫尿道，導致排尿困難等下泌尿道症狀。泌尿外科專科醫生潘奕均表示，「50歲男性中約三分之一受症狀困擾，70歲者有七成患病，80歲以上更高達八至九成。」近年病患有年輕化趨勢，曾有年僅40歲患者因排尿困難而求診，經詳細檢查後確診為前列腺阻塞。由於患者年輕，希望保留射精功能，最終選擇前列腺提拉術而非傳統切割術。

併發尿瀦留須置尿喉 前列腺增生的病徵主要分為阻塞性和敏感性兩類。阻塞性病徵包括小便一滴滴、尿流變慢、排尿中斷、尿意未盡等；敏感性病徵則包括尿頻，即每日8次以上、夜尿、尿急及尿失禁。潘奕均補充，「嚴重患者或出現尿道反覆感染、小便帶血、膀胱結石，甚至尿瀦留，須插導尿管排尿，更可能影響腎功能。」這些症狀不僅造成生理困擾，更帶來心理壓力，患者常因擔心失禁而須穿上成人尿片或護墊，生活質素大受影響。 傳統手術或致精液逆行 針對前列腺增生的症狀輕微的患者，醫生通常建議先從生活調整與藥物治療著手，例如控制飲水量、避免咖啡因飲品、做膀胱訓練等。藥物較常處方放鬆前列腺肌肉及縮小前列腺的藥物。若病情惡化或藥效不理想，則須考慮手術治療。潘奕均指出，傳統「經尿道前列腺切除術」，適合前列腺較肥大的患者，復發率較低，惟術後患者可能會出現精液逆行等問題，令不少患者卻步。近年也有「水蒸氣消融術」，以高溫蒸氣令前列腺細胞萎縮，但術後初期可能有排尿痛楚，康復期亦較長。

年輕患者理想選擇 對於仍有生育計劃、希望保留射精功能的年輕患者，可以考慮前列腺提拉術。手術經尿道放置「提拉環」醫學金屬支架，拉闊前列腺阻塞位置，讓尿道重新暢通。體內的提拉環不會影響日常生活，亦不影響出入境的金屬探測安檢，或磁力共振掃描，猶如心臟支架可以長期置於體內。潘奕均解釋，「提拉術不涉及熱力或組織切除，因此術後流血少、痛楚輕，康復時間亦大幅縮短，對於重視性功能的年輕患者，提拉術是強烈建議的方案。」據國際前列腺症狀評分表(IPSS)的患者評估，術後患者症狀平均改善10至13分，排尿流速亦明顯提升。5年復發率僅約11.6%，成效穩定。 不應諱疾忌醫 若出現尿頻、滴尿或排尿困難等症狀，應及早求醫。尤其臨近秋冬季節，是前列腺增生患者的求診高峰期。許多長者因感染流感而須服用止咳或收鼻水藥物，這類藥物可能令前列腺平滑肌收緊，進一步加劇排尿困難。因此，及早診斷並介入治療，在症狀初期透過「忍尿」訓練膀胱，加強膀胱控制力，也有助改善尿頻及尿失禁問題，從而提升生活質素，重拾自在人生。