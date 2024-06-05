40歲夜班男日日食中藥調養 尿變咖啡色！一驗之下黃疸指數爆表

四十幾歲林先生在工廠做大夜班，老闆貼心買了何首烏、黃耆、紅棗、枸杞等中藥材，想讓員工調養身體。林先生每天煮藥材當茶飲用，一個月後，家人同事注意到林先生眼白與皮膚泛黃，但他卻沒有感到不舒服，直到觀察尿液變成咖啡色，才到住家附近地區醫院檢查，竟然黃疸指數飆破正常值的25倍，地區醫院趕緊轉診到台中慈濟醫院進一步檢查與治療。

過量中藥導致黃疸指數飆高 「急性肝衰竭」嚴重需換肝 台中慈濟醫院肝膽腸胃科主任廖光福說明，黃疸指數是一百毫升血液的膽紅素總量，正常在1.2 mg/dl以內，林先生轉診時黃疸指數接近40，廖光福以臨床經驗判斷已經是急性肝衰竭，急診檢測肝功能GPT指數也超出正常值40 U/L的40倍，廖光福警覺：若出現肝昏迷就必須通報一般外科準備換肝！

大量點滴加快代謝 補充營養與藥物治療緩解 廖主任抓緊時間檢查黃疸原因，透過檢驗追查會造成急性肝衰竭的疾病、做電腦斷層與超聲波檢查，一一排除溶血性貧血、病毒與免疫性肝病、膽管堵塞等問題，仔細詢問生活史判定是中藥吃過量。林先生回想煮中藥茶那段時間，一天平均喝500到1,000毫升，確認真的是補過頭了。 找出病因後，廖主任安排大量點滴加快代謝、補充營養與藥物治療，幸好林先生身體素質不錯加上及早發現，順利降低黃疸指數降到10左右；肝功能GPT指數也從一千六百降到三百多，顯示肝功能已經逐漸恢復，住院接近兩周，就安排回家調養後續門診追蹤。