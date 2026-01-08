40歲後易有「老人除」 飲1種茶可辟味 醫生教5招減少老人味

老人味是衰老所致避無可避？有醫生指出，當年齡到了40歲後，身體就會容易出現俗稱「老人味」的味道，而這種氣味並不是會每個老人都會出現，而且喝1種茶更可以減低這種氣味。醫生教5大方法有助減少這種氣味的影響。

40歲後易有「老人味」

家庭醫學科醫生李思賢在其Faceook專頁上分享指，有些人的身上會散發所謂的「老人味」，這種氣味學術上稱為「2-壬烯醛(2-Nonenal)」。它聞起來有些像油膩的氣味，但這種現象並非所有老年人皆有，而是僅出現於部分特定個體。

「老人味」形成原因

「老人味」的產生主要源於皮膚分泌的「Omega-7油脂」。當這些油脂氧化後，就形成了2-壬烯醛。皮膚自然會分泌油脂來保護自身，防止外界傷害。通常，這些油脂在氧化過程中會有抗氧化劑出現以對抗氧化反應，維持平衡。然而，隨著年齡的增長，抗氧化劑的分泌會減少，而皮脂的成分也會隨之改變，約在40歲時，這種氣味開始顯現。

氣味集中區域

「老人味」主要聚集在皮脂分泌較多且不易清潔的地方，這些部位的皮脂腺密集，分泌的脂肪酸較多，因而更容易發生氧化反應。如：

頭皮

耳後

腋下

胸口

後頸

背部

雖然「老人味」會聚集於某些部位，有些人可能會以為只要多洗幾次澡、用肥皂就解決了，但李醫生指，事實並非如此簡單。2-壬烯醛屬於脂溶性物質，僅用水清洗無法徹底清除。即便使用肥皂也可能不夠有效，且過度清潔可能導致皮膚變乾，損害皮膚屏障，帶來更多困擾。