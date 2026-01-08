40歲後易有「老人除」 飲1種茶可辟味 醫生教5招減少老人味

老人味是衰老所致避無可避？有醫生指出，當年齡到了40歲後，身體就會容易出現俗稱「老人味」的味道，而這種氣味並不是會每個老人都會出現，而且喝1種茶更可以減低這種氣味。醫生教5大方法有助減少這種氣味的影響。
40歲後易有「老人味」
家庭醫學科醫生李思賢在其Faceook專頁上分享指，有些人的身上會散發所謂的「老人味」，這種氣味學術上稱為「2-壬烯醛(2-Nonenal)」。它聞起來有些像油膩的氣味，但這種現象並非所有老年人皆有，而是僅出現於部分特定個體。
「老人味」形成原因
「老人味」的產生主要源於皮膚分泌的「Omega-7油脂」。當這些油脂氧化後，就形成了2-壬烯醛。皮膚自然會分泌油脂來保護自身，防止外界傷害。通常，這些油脂在氧化過程中會有抗氧化劑出現以對抗氧化反應，維持平衡。然而，隨著年齡的增長，抗氧化劑的分泌會減少，而皮脂的成分也會隨之改變，約在40歲時，這種氣味開始顯現。
氣味集中區域
「老人味」主要聚集在皮脂分泌較多且不易清潔的地方，這些部位的皮脂腺密集，分泌的脂肪酸較多，因而更容易發生氧化反應。如：
- 頭皮
- 耳後
- 腋下
- 胸口
- 後頸
- 背部
雖然「老人味」會聚集於某些部位，有些人可能會以為只要多洗幾次澡、用肥皂就解決了，但李醫生指，事實並非如此簡單。2-壬烯醛屬於脂溶性物質，僅用水清洗無法徹底清除。即便使用肥皂也可能不夠有效，且過度清潔可能導致皮膚變乾，損害皮膚屏障，帶來更多困擾。
5招減少氣味
李醫生指，雖然「老人味」與衰老密切相關，但還是有一些方法可以幫助減少這種氣味的影響：
1. 補充抗氧化劑：
- 定期補充維他命C、維他命D、多酚和硫辛酸，這些有助於減少脂肪酸的氧化。
- 綠茶也非常有效，能提升抗氧化能力。
2. 促進排汗和代謝：
- 規律運動、蒸氣浴或桑拿可以排出皮脂腺內的老舊分泌物，降低2-壬烯醛的累積。
3. 保護皮膚菌叢：
- 不要過度使用清潔用品，應適度保護皮膚的菌叢，這對皮膚新陳代謝有幫助。
4. 考慮紅光療法：
- 紅光療法可能有助於刺激皮膚的新陳代謝，雖然這需要更多證據來支持，但值得一試。
5. 使用天然精油：
- 若仍覺得氣味不悅，可以用茶樹、迷迭香或薄荷精油等天然精油來遮蓋，這些精油不僅香氣清新，還具有抗菌和抗氧化的效果。
李醫生提醒，「老人味」並不是因為衛生習慣差造成的，而是老化過程中的自然現象。我們不應對散發這種氣味的人有偏見。每個人都會變老，這是人類共通的課題。與其回避，不如用科學理解和改善這一現象，這才是明智之舉。