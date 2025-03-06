40歲後開始老化 易肥易疲倦？醫生教6招關鍵年齡下延緩老化

雖然老化是必然，但有些人卻在四十多歲已經發現身體已經大不如前？有醫生指出，人體在44歲和60歲時會經歷明顯的生理變化，對新陳代謝免疫系統和整體健康造成深遠影響。醫生列出有6大方法，在關鍵年齡下有助延緩老化。

44歲開始老化 易肥難捱夜？

遺傳優生科醫生張家銘在其facebook專頁上分享指，許多人會發現到了四十多歲，即使吃以往同樣的食物，但卻較容易變胖，喝酒又比以前更易得宿醉，熬夜就要睡多好幾天才能補回來。再過20年，許多60歲的人就開始容易感冒，血壓和血糖也突然飆高，而肌肉也一直流失。張醫生強調這不是錯覺，而是人體老化的「雙波浪效應」。

根據一項2024年刊登於《Nature Aging》期刊的研究發現，人體會在44歲與60歲會出現兩次明顯的體質轉變，便會對身體的新陳代謝、免疫功能、內臟健康造成影響，甚至增加疾病風險。不過，若果提前做好應對準備，這些轉折點影響亦會減少，有助延緩老化維持健康。