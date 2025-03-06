40歲後開始老化 易肥易疲倦？醫生教6招關鍵年齡下延緩老化

雖然老化是必然，但有些人卻在四十多歲已經發現身體已經大不如前？有醫生指出，人體在44歲和60歲時會經歷明顯的生理變化，對新陳代謝免疫系統和整體健康造成深遠影響。醫生列出有6大方法，在關鍵年齡下有助延緩老化。
44歲開始老化 易肥難捱夜？
遺傳優生科醫生張家銘在其facebook專頁上分享指，許多人會發現到了四十多歲，即使吃以往同樣的食物，但卻較容易變胖，喝酒又比以前更易得宿醉，熬夜就要睡多好幾天才能補回來。再過20年，許多60歲的人就開始容易感冒，血壓和血糖也突然飆高，而肌肉也一直流失。張醫生強調這不是錯覺，而是人體老化的「雙波浪效應」。
根據一項2024年刊登於《Nature Aging》期刊的研究發現，人體會在44歲與60歲會出現兩次明顯的體質轉變，便會對身體的新陳代謝、免疫功能、內臟健康造成影響，甚至增加疾病風險。不過，若果提前做好應對準備，這些轉折點影響亦會減少，有助延緩老化維持健康。
44歲新陳代謝減緩 身材變化
當進入四十多歲後，人體的脂質和酒精代謝效率開始下降，就是許多人發現自己變胖的主要原因。尤其是即使飲食未變，卻容易積聚脂肪，特別是腹部，甚至運動的效果都不如以往。所以在這個時間要作出以下3大應對策略：
1. 減少攝取高脂、高糖和酒精
- 身體代謝這些物質的能力下降，長期攝取過多會增加高血脂、脂肪肝和心血管疾病的風險。此外，酒精代謝變慢可能導致宿醉時間延長，影響肝臟健康。
2. 控制體重，增加肌肉量
- 隨著基礎代謝率的下降，體重易於增加。此時的運動不僅是為了減肥，更是為了維持肌肉量，因為當肌肉流失便會加速老化，使人更容易疲勞，並影響血糖穩定。
3. 注意咖啡因代謝變化
- 許多人在40歲後發現咖啡對心臟的影響加劇，容易心悸和影響睡眠，可能與肝臟酵素活性變化有關。可考慮調整咖啡飲用時間，以避免影響睡眠品質。
60歲免疫力下降，慢性病風險上升
當60歲時，身體的變化更加顯著，主要影響免疫系統、腎臟和血糖代謝。此時的身體對抗感染的能力降低，腎臟的排毒功能下降，血糖控制變得困難，糖尿病風險顯著上升。所以在這個時間要作出以下3大應對策略：
1. 提升免疫力，防止免疫衰老
- 隨著年齡增長，免疫系統變得不如以往敏感，慢性發炎的風險增加，增加患上各種疾病的風險，甚至影響記憶力、心血管健康。應保持攝取充足的維他命D和蛋白質，並進行規律運動，以支持免疫系統的健康。
2. 保護腎臟，減少高鈉和高蛋白負擔
- 腎臟功能逐漸衰退，令血尿素氮升高，腎小球過濾率下降，身體的排毒效率變差。長期攝取高鹽、高蛋白的食物會增加腎臟負擔。應減少加工食品和醃漬食品的攝入，適量攝取蛋白質，保護腎臟健康。
3. 控制血糖，避免糖尿病風險飆升
- 隨著胰島素敏感度降低，血糖波動會加大。很多患者會在這個年齡被診斷出糖尿病前期或糖尿病。在飲食上應減少精緻糖的攝入，增加膳食纖維的攝取，並保持運動，幫助穩定血糖。
張醫生提醒，44歲和60歲是人體健康的重要轉折點，這些年齡不僅是生理變化的時刻，更是健康管理的關鍵時期。提前調整飲食與運動習慣，可以顯著減少老化的影響，提升生活質素。老化是自然過程，但我們可以透過積極的生活方式，決定自己的健康狀態。