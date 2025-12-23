40歲男不煙不酒揭患大腸癌 醫生揭4大生活飲食習慣惹禍

不煙不酒也患癌？有醫生指出，許多人認為癌症只會出現在一些生活放縱，又煙又酒的人身上。但他分享一宗病例指，一名40歲男子平日不吸煙且滴酒不沾，但卻在身體檢查後發現患上大腸癌。醫生指出，其患癌的原因有可能與他的4大生活飲食習慣有關。
4大生活飲食習慣惹禍
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，該名患者的生活是經常外出用膳、愛喝手搖飲料、常熬夜和久坐。所以，其實許多以為沒有問題的小習慣也可能是隱形的風險因素。黃醫生指出，有4種潛在的「慢性毒物」會有致癌風險：
1. 糖：癌症的隱形毒
- 糖的危險不在於其本身，而在於其升糖速度。精緻糖和白麵粉讓血糖快速飆升，這不僅導致血糖波動、胰島素暴增，還可能違反細胞的正常生長，助長癌細胞的生長。
2. 油：慢性發炎的元凶
- 油炸食物如炸雞和薯條看似美味，但其實是引發慢性發炎的主因。當你經常吃油炸品，身體的免疫系統就像消防隊一樣被持續過度使用，最終會導致免疫力下降，無法有效抵抗腫瘤和病毒。
3. 熬夜：身體的「生銹」
- 熬夜會導致體內自由基大量增長，這些自由基可能會破壞DNA，長期下去，癌症的風險將增加。熬夜並非短期的疲勞，而是逐漸消耗身體的健康。
4. 腸道微生物：免疫系統的主控
- 腸道恰好是我們免疫系統的核心，但如果飲食不均衡，會導致好菌死亡，壞菌壯大，這樣不僅影響腸胃健康，也會削弱整體的免疫力。
4大防癌秘訣
黃醫生指出，真正的防癌策略並不需要過多的補充，不需要吃多款抗癌食物或買很多健康食品等，而在於減少潛在的危險因素：
- 減少糖的攝取。
- 控制油炸食物的消費。
- 保持正常的作息，避免熬夜。
- 增加飲食中的纖維和發酵食品。
黃醫生強調，減少這些潛在的有害因素，你的身體自然能夠回到健康的狀態。