40歲男不煙不酒揭患大腸癌 醫生揭4大生活飲食習慣惹禍

不煙不酒也患癌？有醫生指出，許多人認為癌症只會出現在一些生活放縱，又煙又酒的人身上。但他分享一宗病例指，一名40歲男子平日不吸煙且滴酒不沾，但卻在身體檢查後發現患上大腸癌。醫生指出，其患癌的原因有可能與他的4大生活飲食習慣有關。

重症科醫生黃軒在其 facebook專頁 上分享指，該名患者的生活是經常外出用膳、愛喝手搖飲料、常熬夜和久坐。所以，其實許多以為沒有問題的小習慣也可能是隱形的風險因素。黃醫生指出，有4種潛在的「慢性毒物」會有致癌風險：

4大防癌秘訣

黃醫生指出，真正的防癌策略並不需要過多的補充，不需要吃多款抗癌食物或買很多健康食品等，而在於減少潛在的危險因素：

減少糖的攝取。 控制油炸食物的消費。 保持正常的作息，避免熬夜。 增加飲食中的纖維和發酵食品。

黃醫生強調，減少這些潛在的有害因素，你的身體自然能夠回到健康的狀態。