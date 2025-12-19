40歲男「無痛血尿」竟是癌症晚期 醫揭1 NG習慣增4倍風險

一名年約40歲的男性金融業上班族，因反覆無痛性血尿持續2至3個月，原本懷疑自己是前列腺肥大導致排尿不順，至泌尿科就診後才發現前列腺開口處長出一團外觀像「珊瑚礁」般的腫瘤，經檢查確診為前列腺的泌尿上皮癌，且已擴散至輸精管與骨盆腔淋巴結，屬第三至第四期晚期癌症。泌尿科顧芳瑜醫生提醒，無痛性血尿是泌尿道疾病中最需要警覺的徵兆之一，切勿輕忽。
不是前列腺肥大 腫瘤讓他無痛性血尿
收治該案例的顧芳瑜醫生提到，這名男子因反覆血尿，初期曾至其他醫療機構就診，被認為是泌尿道感染，服用抗生素後血尿稍有改善，但不久後即復發，後續出現排尿困難、需用力解尿等情況，自認可能是前列腺肥大，才又就醫進一步檢查。
這名男子的尿流速檢查顯示流速明顯偏低，每秒僅約4至5毫升，遠低於一般男性約20毫升的正常值，且超音波檢查也顯示前列腺體積達50克，也約為正常情況的2倍。男子進一步進行膀胱內視鏡檢查時，發現前列腺疑似有一塊外觀呈現「珊瑚礁狀」的惡性腫瘤，明顯阻塞尿道出口，轉診至大型醫院接受切片檢查與相關檢查，確診為泌尿上皮癌，癌細胞已向周邊組織與淋巴結擴散。
泌尿上皮癌是男性殺手 吸煙最高增4倍風險
顧芳瑜醫生受訪指出，泌尿上皮癌男性發生率約為女性的2至3倍，約九成患者發生於膀胱，為膀胱癌的類型之一，腎盂與輸尿管約佔5%至10%。該名男子的腫瘤則出現在前列腺鄰尿道的上皮，屬罕見位置。顧芳瑜醫生強調，長在泌尿系統的腫瘤，即使長大壓迫周邊組織，患者也有一定機率無感，最典型的症狀是無痛性血尿，可謂是「男性殺手」之一，尤其50歲以上男性若有此症狀，就需高度警覺泌尿道上皮癌的可能性。
針對泌尿上皮癌的風險因子，顧芳瑜醫生指出，吸煙可增加2至4倍風險，約一半膀胱癌患者有吸煙史；其次是長期接觸化學物質，包括染料、橡膠、皮革、塑膠製造業者、金屬加工廠人員及油漆師傅等。
泌尿上皮癌惡性度高 有3疾病需多留意
此外，水質污染也會增加罹癌風險，例如台灣南部上世紀烏腳病(砷中毒)流行地區，泌尿上皮癌比例較高；曾使用含馬兜鈴酸的中草藥者亦屬高風險族群，另反覆膀胱感染發炎、慢性腎衰竭或長期洗腎的患者，也可能增加癌化風險，反而前列腺肥大或其他泌尿道疾病與泌尿上皮癌關聯性不大。
顧芳瑜醫生提醒，血尿常見原因包括前列腺肥大、泌尿道感染、尿路結石與癌症，其中泌尿上皮癌惡性程度高，最易因早期無明顯疼痛而被忽略，診斷尚需依賴影像檢查、抽血檢驗(例如前列腺特異性抗原PSA)及活組織檢查。過去膀胱鏡多為硬式鏡具，檢查疼痛感較高，使部分醫生與患者心態保守，但隨著拋棄式及軟式膀胱鏡普及，檢查過程舒適度已大幅提升，他也建議醫生應積極納入血尿評估與檢查項目。
錯過黃金治療期 5年存活率恐低於三成
所幸該患者目前已轉診至醫學中心接受化療合併電療，後續可能進行前列腺與膀胱全切手術。顧芳瑜醫生提醒，男性若出現血尿，不論是否疼痛，都應立即就醫檢查，特別是無痛性血尿，常與泌尿道腫瘤有關，切勿自行推斷為感染或結石，否則一旦錯過黃金治療期，5年存活率可能低於三成，因此早期發現至關重要。
