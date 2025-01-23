41歲女三度試管失敗 中醫療法輔助受孕成功產子

41歲的梁小姐，婚後六年始終未能懷孕，歷經3次試管嬰兒療程卻皆以失敗告終。經西醫檢查確認患有免疫性疾病，接受抗凝血劑及免疫抑制藥治療後仍無改善。後尋求中醫就診後，透過一系列治療，3個月後試管胚胎成功著床，隨後順利產下一名健康男嬰。

免疫性不孕 常見這些表現 臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科醫師謝旭東表示，免疫性不孕是指因免疫系統異常而導致受孕困難的疾病，常見原因包括女性體內產生抗精子抗體，干擾精子進入子宮或與卵子結合，進而造成不孕。常見臨床表現，比如有正常夫妻生活卻長期無法懷孕、反覆流產、月經不規則，以及伴隨某些免疫系統疾病。

中醫輔助調理 改善身體內環境 西醫治療主要以免疫抑制劑或類固醇進行調節，並輔以人工受孕技術，但這些療法可能存在副作用，例如增加感染風險，或可能無法針對病因進行根本改善。在此情況下，中醫療法可提供有效的輔助調理。 謝旭東進一步解釋，免疫性不孕多與「腎虛」、「肝鬱」、「脾虛」及「瘀血阻絡」相關。中醫認為，腎氣不足影響生殖功能，肝氣鬱結導致氣血運行不暢，脾虛則易生成痰濕，影響子宮環境。針對腎虛，常用六味地黃丸或腎氣丸補腎填精；對於肝鬱氣滯，則使用小柴胡湯疏肝理氣，改善氣血循環；而脾虛患者可採用香砂六君子湯健脾化濕，全面調整身體內環境。

中醫針灸療法 調節內分泌系統、增強生殖功能 此外，中醫針灸療法也能有效調節內分泌系統，增強生殖功能。謝旭東指出，現今也有無痛激光針灸技術，刺激如中極、關元、氣海等靠近子宮的穴位，既避免傳統針灸的疼痛，又保有良好的療效，進一步提升受孕成功率。 謝旭東強調，飲食與生活方式的管理是中西醫結合治療的重要補充手段。日常飲食應多攝取富含抗氧化物的食物，如芭樂、蘋果、十字花科蔬菜，以及深海魚類如鮭魚，幫助降低體內炎症反應。應避免辛辣刺激食物如辣椒、炸物，並養成早睡早起的生活習慣，避免熬夜以維持內分泌平衡。適度運動，如瑜伽或慢跑，也能促進血液循環，改善免疫調節功能。

助孕按摩與穴位保健 促進氣血循環、改善子宮環境 針對促進子宮氣血循環，建議每晚睡前以肚臍為中心，順時鐘方向按摩腹部五分鐘，直到下腹部感覺溫熱，可幫助刺激子宮附近的穴位，如關元、氣海、中極，此三穴位均位於任脈上，中醫認為任主胞胎，可調暢月經及孕育胎兒。此外，針對這些穴位進行每日揉按也能有效促進氣血循環，改善子宮環境。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】