熱門搜尋:
尋秦記 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 保暖 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
健康
出版：2025-Feb-05 12:56
更新：2026-Jan-13 16:00

渣打馬拉松2026｜跑步後2招伸展放鬆 避免「跑者膝」

分享：
長跑後2招放鬆 避免「跑者膝」

長跑後2招放鬆 避免「跑者膝」

adblk4

跑步訓練或者渣打馬拉松比賽之後都容易有膝痛問題，亦即常聽到的「跑者膝」。原因多是因肌肉繃緊，令髂脛束與膝關節外側摩擦發炎（ITBS），或者使髕骨外翻偏離了滑動軌道，引發膝蓋痛。不妨運動之後做以下兩招伸展放鬆，有助預防膝痛，當然，如果已有膝痛問題就應及早求醫。

馬拉松跑步賽後要食3種食物｜牛奶（am730製圖） 馬拉松跑步賽後要食3種食物｜紅菜頭汁（am730製圖） 馬拉松跑步賽後要食3種食物｜香蕉（am730製圖）

平衡橫向力量

雖然跑步是一個往前的運動，不過雙腳並不是長在身體正中心，而是兩側，因此跑步時其實亦會產生向左和向右的力量。而要維持身體直線向前跑，就要用到腎中肌及髂徑束去平衡橫向力量。若跑步愛好者忽視了這兩條肌肉/筋腱的放鬆，久而久之變得繃緊的話，就會有膝蓋前方或者外側疼痛的問題。

adblk5

按摩球放鬆

按摩球放鬆髂脛束

按摩球放鬆髂脛束

  1. 採站姿，要放鬆的腳的一側靠近牆邊，並踮起腳尖，微屈膝蓋，讓大腿肌肉放鬆。

  2. 將按摩球置於牆與大腿之間，位置為髂脛束約遠端1/3位置。此時腳尖可以稍為站於離開牆壁遠一點位置，好讓身體重量可以壓在按摩球之上。

  3. 臀部前後擺動，讓按摩球可以與大腿肌肉以垂直方向撥動，達到放鬆放果。

  4. 之後可以在大腿不同高度都撥動一下，看看有沒有其他痠痛點。 

跑步行山膝痛延至大腿？ 可能是髂脛束摩擦綜合症

臀部肌肉伸展

臀部肌肉伸展

臀部肌肉伸展

  1. 先坐在地上，要伸展一邊臀部的腳像蹺腳般，小腿橫置於前面地上；另一隻腳往身後伸直。
  2. 身體用手支撐，慢慢往前傾，至臀部有拉扯感覺。維持動作1530秒，換腳再做。
adblk6

註：若柔韌度相對較低的朋友，也可找一個接近盆骨高度的枱面或平台，將腳放上去伸展，亦收到相近效果。

 

遲發性肌肉痠痛｜跑完馬拉松後腳痛？熱水浴、恢愎跑等4招舒緩

安全運動避免傷膝方法 安全運動避免傷膝方法 安全運動避免傷膝方法 安全運動避免傷膝方法

ADVERTISEMENT

一齊免費參加 SKECHERS FRIENDSHIP WALK健步行啦！👟

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務