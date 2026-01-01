渣打馬拉松2026｜跑步後2招伸展放鬆 避免「跑者膝」

跑步訓練或者渣打馬拉松比賽之後都容易有膝痛問題，亦即常聽到的「跑者膝」。原因多是因肌肉繃緊，令髂脛束與膝關節外側摩擦發炎（ITBS），或者使髕骨外翻偏離了滑動軌道，引發膝蓋痛。不妨運動之後做以下兩招伸展放鬆，有助預防膝痛，當然，如果已有膝痛問題就應及早求醫。

平衡橫向力量

雖然跑步是一個往前的運動，不過雙腳並不是長在身體正中心，而是兩側，因此跑步時其實亦會產生向左和向右的力量。而要維持身體直線向前跑，就要用到腎中肌及髂徑束去平衡橫向力量。若跑步愛好者忽視了這兩條肌肉/筋腱的放鬆，久而久之變得繃緊的話，就會有膝蓋前方或者外側疼痛的問題。