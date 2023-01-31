45歲億萬富翁年花200萬元回春 聘30醫生重回18歲

我們的身體機能會隨年紀增長而變差，但總有人希望隨科技進步可以在未來改變此定律，讓我們身體重拾青春。美國一位45歲億萬富翁決定年花200萬美金，打造了一隊由30位醫生及專業人士組成的團隊，幫助自己的身體及器官回春，有關計劃包括改變飲食習慣及進行運動鍛鍊，億萬富翁希望藉此可令身體重回18歲時的狀態。

根據澎博 報道 ，現年美國45歲億萬富翁Bryan Johnson年花200萬美金，打造了一隊由30位醫生及專業人士組成的團隊，幫助自己的身體及器官回春。根據有關計劃，Bryan Johnson必須每日在早上5時起床，服用兩打維他命後立即運動1小時、每星期進行3次高強度鍛鍊，並飲含有肌酸及膠原蛋白的綠色果汁，然後才刷牙並用牙線潔牙，同時用茶樹油及抗氧化凝膠沖洗牙齒。另外，他亦需要嚴格遵守純素飲食習慣，每日指定攝取1,977熱量即可。

至於晚上睡覺前，Bryan Johnson需要戴上可阻擋藍光兩小時的眼鏡，每晚定時入睡，睡覺時亦會連接一部計算夜間勃起次數的機器。同時，他需要每日量度自己體重、體脂、血糖水平及心率變化，每月接受一系列醫療檢查程序，包括超聲波、核磁共振、結腸鏡檢查及血液檢查。

目前擁有37歲心臟、28歲皮膚及18歲肺活量的狀態

據報導，根據醫生測試數據，Johnson執行回春計畫後，目前他擁有37歲的心臟、28歲的皮膚及18歲的肺活量狀態，體脂率更在5%到6%之間徘徊，整體生理年齡至少年輕五歲。Johnson在接受訪問時表示，他之所以下定決心進行重拾青春，是因為長時間工作及壓力累積，令他身心健康狀況嚴重下滑，更曾經一度想自殺，最終決定要重拾健康人生。

Johnson醫療團隊負責人、現年29歲的醫生Oliver Zolman表示，團隊目標是希望可以證明人類能將每個器官的醫療年齡降低25%。

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