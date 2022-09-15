45歲患者成「控糖典範」 分享成功秘訣

小玲(化名)今年45歲，患有第二型糖尿病，為了要好好控制血糖，她積極遵醫囑、服藥、運動及飲食控制，她也透過「連續血糖監測」，觀察從早到晚的血糖值，包含運動前後、飯前飯後、睡眠時的血糖情況，臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科主任翁瑄甫醫師表示，針對上述情形，也替她安排合適且精確的藥物「複方胰島素針劑」與口服藥，她也透過連續血糖監測知道該如何調整最合宜的生活模式，如今血糖控制相當穩定，是控糖的好典範。

糖尿病恐導致嚴重併發症 「控糖」是關鍵！

台灣糖尿病人口已破200萬例，堪稱「國病」之一，翁瑄甫醫師表示，國內九成九的糖尿病患者屬第二型糖尿病，可能和先天體質、家族遺傳，或高齡導致身體機能退化有關，或受到後天影響，包括飲食精緻、作息不正常，多吃少動導致體重過重。第一型糖尿病和肥胖無關，是因自體免疫系統破壞生成胰島素的細胞，通常年紀輕輕就會發病，且需要一輩子打胰島素。

翁瑄甫醫師表示，控制糖尿病的關鍵在於控制血糖，若無妥善控制，可能會引發併發症，包含血管病變，如心肌梗塞、腦中風、失智、視網膜病變、腎功能不良導致洗腎、末梢血管不良或傷口不易好導致壞死、截肢，或神經病變，包括感覺異常或有難以忍受的麻痛感，有的人會出現自主神經的病變，例如性功能障礙或消化功能異常。

因此，「控糖」相當重要，翁瑄甫醫師表示，必須根據患者的年紀、本身條件及共病，例如：三高患者，除了血糖，高血壓、膽固醇都要同時控制，每人皆有不一樣的控制目標，但大前提就是要將血糖控制好，務必管理生活型態、減重、運動，以及定期監測血糖，回診與醫師討論病情，並按時服藥。其中，有規律地將居家血糖檢測結果紀錄下來，在每次回診時提供醫師參考，可以讓醫師更了解血糖波動情形，有助於治療策略的討論與改善。

測血糖是種學習！「連續血糖監測」不用扎針也能時時掌握數值

監測血糖值也能知道自己是否處在血糖過高或過低的危險中，翁瑄甫醫師說明，目前最普遍使用的血糖機，扎手指尖可測得單次血糖值，但隨著醫療技術進展，現在有一種「連續血糖監測儀」，在皮下放置感應器，可隨時、立即且定期知道血糖控制的好壞，不需要次次扎手指。

控糖典範──小玲，發現過往運動後血糖總是飆升，便立刻服藥，但使用連續血糖監測後，發現運動後飆升的血糖，其實沒多久就快速下降，藉由這狀況，才知原來不需過度反應。此外，她也因此發現半夜睡覺時血糖過低，可能危及生命，因此和醫師回報後調整用藥。翁瑄甫醫師強調，「『測血糖是一種學習』，患者透過血糖值，可了解飲食內容或運動前後，對血糖的影響，進而做相對應調整，有助於知道如何管理、修正生活型態。」