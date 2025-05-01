45歲男主管近視暴增700度！醫：成人度數增加注意「這眼疾」

成年人若短時間內近視快速增加，要小心可能是白內障！一名45歲的外商公司主管，這一年來一直覺得眼鏡度數不夠，不僅看電腦感到吃力、打高爾夫時也常因視力模糊打不到球，他每隔一、兩個月就要配新眼鏡，近視度數從800度飆到1,500度，原來是罹患白內障！所幸透過置換新一代長焦段人工晶體，成功改善視力品質，能夠繼續開車拜訪客戶、球技也恢復以往水準，終於恢復正常生活。

電子產品過度使用、高度近視 恐造成白內障年輕化！ 亞東紀念醫院眼科部王嘉康主任表示，一般來說，白內障好發於55歲以上老人家，但近視超過600度的高度近視族群，糖尿病患，長期使用類固醇的風濕免疫病人，及曾受過眼部創傷的人，還是有可能提早發生白內障。像上述個案即是因為高度近視導致早發性白內障，呼籲高危一族要多加留意。 他也補充說道，白內障患者的晶體混濁，干擾光線進入眼睛，導致視力變得昏暗模糊，不僅佩戴眼鏡也無法矯正，透過藥物治療也只能減緩惡化速度，因此，置換人工晶體才是有效改善白內障的治療方式。

新一代人工晶體滿足遠中近需求、減少光暈眩光夜間更安全 市面上人工晶體選擇多，該怎麼選擇呢？王嘉康主任指出，人工晶體是影響術後視力的重要關鍵，可以依據自己生活習慣與醫生討論合適的晶體。近年為了滿足更多元的用眼需求，新一代長焦段人工晶體能提供老花矯正的效果，滿足遠、中、功能性近距離(約45cm)視力範圍，不論是看電腦、開車看導航或儀表板、炒菜煮飯，甚至是看電影等，都能看得更清楚、日常更便利。 除此之外，新一代長焦段人工晶體以純折射式設計取代傳統水晶體的繞射圈設計，大幅減少患者術後光暈眩光比例，即使處在光線昏暗的環境，也能保有清晰視力，對於經常需要在晚上開車或騎車的人，尤其是職業駕駛及經常加班的通勤族，能大幅提升夜間駕車的舒適度及安全性。

成人有這些症狀應提高警覺 注意白內障！ 白內障不再是老年人的專利，王嘉康主任強調，30歲過後，假如發現度數在一、兩年內近視快速加深就要提高警覺。另外，白內障不一定會兩眼同時發生，就算兩眼都罹患白內障，病程進展速度也不太一樣，因此度數增加不對稱也要注意！現今醫療科技進展快速，患者可依照自身眼睛狀況及術後用眼需求，與醫生討論選擇合適的人工晶體，純折射式設計的新一代長焦段人工晶體，對於眼睛狀況較差的患者，如高度近視、黃斑病變、視網膜病變或視神經病變等，也是白內障手術新選擇。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】