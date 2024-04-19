乳癌是女性最常見的癌症。而45至69歲這一群族，是最容易遇到乳癌的年齡層。 年齡增長乳癌風險增加 這些危險因子要留意 臺北市立聯合醫院和平婦幼院區乳房外科主任黃裕閔表示，不能改變的因子相當多，女性比男性更容易患乳癌，隨著年齡增長，乳癌風險會增加，曾患乳癌或家族中有乳癌病史的人，乳癌風險較高，某些基因(如：BRCA1和BRCA2)與乳癌風險增加有關，緻密乳房組織的女性乳癌風險較高。

該如何降低乳癌風險？ 黃裕閔表示，採取健康的生活方式、營養攝取均衡和適度運動，可降低乳癌風險： 一、生活方式： 1. 停止吸煙：研究顯示，吸菸增加了乳癌發病的機會，努力戒煙及避免二手煙暴露。 2. 控制酒精攝取：限制每日酒精攝取量，以減少乳癌風險，對於想要進一步降低風險的女性，最好完全戒酒。 3. 管理體重：肥胖與乳癌存在聯繫，脂肪組織可以產生女性荷爾蒙，並增加患乳癌風險。因此應盡量保持健康體重，可以通過均衡飲食和適度運動來實現。 4. 減少壓力：長期壓力可能對身體產生負面影響，包括荷爾蒙水平改變，這與乳癌風險有關。有效的壓力管理技巧，如冥想、呼吸練習、放鬆瑜伽，以減輕壓力並促進身心健康。此外建立支持系統、尋求心理輔導或參加支持小組也可以幫助減少壓力。