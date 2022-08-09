5動作改善圓肩頸前傾

低頭族常見的姿勢問題包括頸前傾及圓肩(即寒背)，長期維持錯誤姿勢除影響外觀，更可能導致肌肉過緊、頭痛，及影響頸動脈的循環。要改善上述的姿勢問題，聖雅各福群會永嘉諾健體中心主任鍾欣穎(Ranus)推介幾組伸展及肌肉訓練動作，只要持續做，就可回復完美體態。

3招伸展紓緩頸梗

Ranus指，當頸或膊頭覺得不舒服，又或者感繃緊時可以做下列3個伸展動作。可選擇坐在穩固的椅子上做伸展，但避免使用會移動的電腦椅。「留意伸展期間要保持坐直，將膊頭向後轉開，不要縮膊，這動作有助打開胸口；另外頭要盡量向後壓，並保持置中。」

(一)伸展上斜方肌

上斜方肌連接膊頭及頸部，通常膊頭很緊很累，就是指這塊肌肉。

step1：首先，要將頭部側向一邊；

step2：如向右側就用右手放在左耳上方，如向左側的話相反；

step3：然後將頭轉向下方，眼望向下，維持15至20秒；換邊再做。

(二)伸展胸鎖乳突肌

胸鎖乳突肌由胸骨、鎖骨，連接到位於耳後方的乳突。如果胸鎖乳突肌過緊，就會導致我們不自覺縮膊，視覺上亦會令頸部縮短。

step1：先將頭側向一邊；

step2：再向上望；

step3：如想拉扯感覺更強烈，可用手按低膊頭。如果頭向左側，用左手按右方膊頭，向右側就相反，維持15至20秒，左右各做一次。

(三)伸展頸後肌群

低頭族常垂下頭，頸後肌群的負荷相當大，亦會變得繃緊。

step1：首先將頭部水平向後壓，收起下巴；

step2：雙手拍齊放在後腦，輕力往下拉，直至後頸有輕微拉扯，維持15至20秒，期間保持緩慢呼吸。