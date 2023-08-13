5歲女童食慾增體重卻驟降 一驗竟然係糖尿病！CGM助精準控糖

因年紀幼小的兒童血糖波動大，且低血糖的症狀不易察覺，建議可以使用連續血糖監測(CGM)，不用每天扎針也能清楚了解血糖指數的波動變化。

五歲的鍾姓女童，在去年年底突然在兩周內食慾增加，體重卻驟降3公斤，瘦到眼窩也凹進去的情形，並且出現尿量變多的情況。在幼稚園上課時，老師發現女童呼吸急促、喘的情況，協助將女童送至醫院急診。檢查發現女童的血糖飆高到500mg/dl，發生酮酸中毒，緊急收住兒科加護病房進行治療與照護，後續再進行更詳細檢查確認女童罹患了第一型糖尿病。

連續血糖監測免每天扎針 即時了解血糖狀況

童綜合醫院兒童醫學部的蔡維鍵醫生說明，因年紀幼小的兒童血糖波動大，且低血糖的症狀不易察覺，為了減緩女童父母的焦慮感，簡單說明講解照顧孩子的方式，並且建議可以使用連續血糖監測(CGM)，不用每天扎針也能清楚了解血糖指數的波動變化。

另外，每5分鐘記錄一次的血糖數值能從手機中直接接收，讓家屬能即時了解孩子的血糖狀況，更能立即全面了解孩子的血糖狀況，更精準地控糖。