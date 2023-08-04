5種運動預防中風 外國分析：咁樣深蹲降血壓最有效

降血壓效果最好的運動之一為靠牆深蹲，需要將腳放在距離牆壁60公分的位置，然後將背部沿著牆壁向下滑動，直到大腿與地面平行。

腦中風是造成全球人口死亡與失能的主因之一。美國心臟協會(AHA)提出「生活簡單七件事」，強調運動的重要性。《英國運動醫學雜誌》(BJSM)近期發表一項研究指出，所有運動都能降低血壓、預防中風，其中最有效的就是等長訓練，例如常見的平板支撐或靠牆深蹲，是降低血壓的最佳方法之一。

甚麼是高血壓？

血壓的單位為毫米汞柱(mmHg)，較高的數字相當於心臟跳動時動脈中的血壓，稱為收縮壓；較低的數字是心跳之間的壓力，稱為舒張壓。低於130/85mmHg毫米汞柱為正常，若超過140/90mmHg，建議與醫師討論如何跟進及是否治療。

高血壓會帶給血管、心臟和其他器官壓力，增加心臟病和中風等疾病的風險。患者除了接受藥物治療，也建議健康飲食、減少飲酒、戒煙和規律運動。根據英國健康指南建議，成年人每周應至少進行150分鐘的中等強度運動，或75分鐘的劇烈運動，再加上每周2次的肌肉強化運動。