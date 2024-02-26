50歲以上8%患青光眼 逾九成未察覺

青光眼是全球頭號致盲殺手，由於大多數患者無症狀，導致大部分病人於晚期才察覺就醫，因此及早篩查可防止不可逆轉的視力損失。奧比斯及香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院眼科學系於去年6月推出「視」不宜遲——青光眼人工智能ROTA篩查計劃，發現本港50歲或以上人口中有8%患有青光眼，情況不容忽視。

診斷敏感度

提升多達30%

青光眼是由於視經細胞及其軸突退化，惟在早期階段時，很難檢測到視神經退化，學系領導的研究團隊於是開發ROTA技術，希望提升對青光眼視神經退化檢測的準確性。相比於使用前後段光學相干斷層掃描(OCT)視網膜神經纖維層厚度分析的現有標準，ROTA可將早期青光眼的診斷敏感度提升多達30%。

免費全面眼科檢查

是次篩查計劃透過為50歲或以上公屋居民提供免費的全面眼科檢查，促進眼睛健康意識，以及識別青光眼和其他眼疾的患者。至今年1月，分別為南區、觀塘區及大埔區，共1,159名隨機選定的參加者進行了全面眼科檢查，當中包括視力和屈光度檢查、眼壓測試、前後段光學相干斷層掃描(OCT)影像等，計劃亦特別採用了用於檢測早期青光眼的專利技術ROTA。

結果發現，其中有8%人口被診斷患有青光眼，而當中有93.4%患者未察覺眼疾症狀，發病率是2006年廣州一項眼科流行病學研究的兩倍。港大醫學院臨床醫學學院眼科學系系主任及臨床教授梁啟信認為，結果並非反映患病人數大幅增加，而是在科技的協助下，成功找出更多患者，只要及早治療，就可減慢退化，維持視力。計劃亦發現89%患者的眼壓低於21mmHg，屬正常水平，並與日本韓國等地區的研究結果相似，梁啟信提醒，就算眼壓維持在正常水平，也要提高警覺。

確診前無症狀

現年64歲的李先生在是次計劃中確診早期青光眼，並涉及黃斑軸突纖維束。在參與計劃前沒有明顯症狀，他指視力在50歲後開始轉差，尤其是黑暗環境中，惟只要有充足光線，視力就回復正常，故一直誤以為是老花。直到確診前，就算在充足的光線下都開始看不清楚，需佩戴老花眼鏡，不過就完全沒有察覺自己患上青光眼。「慶幸在計劃中及時察覺患病，希望視力可以維持，並減慢退化速度。」

經常撞到別人

72歲的謝先生於10年前確診青光眼，當時已屬晚期。他形容自己非常敏捷，以前更是行山愛好者，後來察覺自己經常撞到別人及物件，落樓梯亦經常出現問題，始前往檢查，幸好現時中間仍維持視力正常。不過謝先生因青光眼導致距離感差，曾在過馬路時絆倒要入院縫針，出入仍要十分小心。

計劃的第一階段將於今年下旬完結，將繼續隨機邀請南區、觀塘區及大埔區公屋住戶作青光眼篩查。邀請信會隨機寄出，50歲以上的合資格住戶可憑信件及住址證明網上預約，每戶名額2個，連同已完成檢查的1,159人，名額一共為3,000人。計劃將推出第二階段，屆時會為全港居民提供額外名額。