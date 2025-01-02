50歲女用眼過度險盲！起床單眼看不見竟是「視網膜脫落」

50歲上班族陳小姐有深近視，因為工作需長期使用電腦，最近覺得眼睛容易疲勞，眼前飛蚊增加，有時候也會看到相機閃光燈一樣的閃光，但她不以為意。直到某天起床發現右眼視力模糊，幾乎完全看不到東西，至眼科求醫，經過詳細眼底檢查後發現竟是視網膜脫落，所幸手術治療後視網膜已貼合，視力也逐漸進步中。

視網膜脫落分 3 類 裂孔性最為常見 仁愛長庚合作聯盟醫院眼科醫生何明芝表示，視網膜脫落可以分為三種：裂孔性視網膜脫落、牽引性視網膜脫落，以及滲出性視網膜脫落。其中最常見的為裂孔性視網膜脫落，症狀為突然的飛蚊、閃光增加，往往會伴隨視野的缺損及視力的下降。深近視的病人是視網膜脫落的高危險群，而眼外傷、家族史等也都是視網膜脫落的風險因素。此外，如果一隻眼睛曾經發生過視網膜脫落，另一隻眼睛出現視網膜脫落的機率也較高。

治療視網膜脫落 激光、鞏膜環扣術和玻璃體切除為主 何明芝指出，一般在臨床上，視網膜脫落需要經由精密的眼底檢查配合即時處置，才可以有效地搶救視力。視網膜脫落的治療方式為：激光、鞏膜環扣手術和玻璃體切除手術3種治療方式，眼科醫生會視病人視網膜脫落的範圍及程度，決定最適合的治療方式。陳小姐即是採取玻璃體切除手術，及時挽回視力恢復正常生活。

深近視、眼外傷及遺傳史 高風險族群更需定期檢查 當視網膜脫離時，光線無法正常被感知，有可能會影響正常視力；若未及時治療，可能導致永久性喪失視力。何明芝建議，尤其是深近視、曾經有過眼外傷，或是有視網膜脫落家族史者，應該定期檢查眼底，以早期發現視網膜問題，降低發生視網膜脫落的風險。若出現視野閃光、飛蚊症加重或視野缺損等症狀，應立即就醫，以獲得最即時的治療。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】