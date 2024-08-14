50歲婦因胃癌轉移病逝！醫提醒：壓抑情緒恐致癌

一位五十多歲的女性確診為胃癌後，因害怕增加家人的負擔，遲遲不願接受治療，結果半年後癌細胞轉移至身體其他多個部位，最終因多重器官衰竭病逝。從發現癌症到離世僅短短半年時間。這讓收治她的外科醫生陳榮堅忍不住提醒，總是壓抑情緒，可能容易誘發癌症或延誤治療。

外科醫生陳榮堅醫生分享了一個案例。一位五十多歲的女性長期有腸胃不適的困擾，但為了不讓家人擔心，她選擇自行購買成藥服用。然而，有次回娘家時，家人發現她臉色異常蒼白，擔心之下強行帶她前往醫院檢查，結果確診為胃癌。婦人在聽完醫生的說明後，由於害怕家人擔心，內心非常焦慮，但仍選擇隱瞞病情，只淡淡地表示自己會處理。

情緒壓抑影響健康 胃癌轉移至多部位

然而，這一拖就是三、四個月，婦人的臉色愈來愈蒼白，直到出現血便才再次就醫。經過追蹤檢查發現，她腹部的淋巴已經轉移。經過醫生多次勸導，她終於同意接受手術。手術後的病理報告顯示，她的胃癌已進展到第三期，且由於淋巴轉移，需要做進一步化療。然而，婦人想到每次化療都需要住院，可能會對家人造成麻煩，因此她始終堅決拒絕接受化療，無論醫生如何勸說都無法改變她的決定。半年後，陳榮堅醫生在急診室再次見到她，此時癌細胞已經轉移至腦部、肺部、骨頭及肝臟。最後在安寧會談中，婦人才透露不願意治療的真正原因；約一個月後，她因多重器官衰竭離世。

陳榮堅醫生語重心長地表示，過於壓抑、總是自尋煩惱的個性，真的會影響身體健康，甚至可能誘發癌症或延誤治療。陳醫生建議面臨壓力時，應透過運動或與人傾訴等方式來排解情緒，雖然不容易，但希望大家能找到適合自己釋放壓力的方法。現在醫療科技發達，已經有許多有效的治療手段可以對抗癌症，一旦發現疾病，千萬不要輕易放棄治療。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】