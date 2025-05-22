50歲男子夜尿嚴重影響睡眠 醫生揭1病症是元兇 非泌尿問題

有夜尿未必是泌尿問題？有醫生分享病例指，一名50歲男子受夜尿問題困擾，嚴重影響睡眠質素而求醫，結果醫生檢查後發現與泌尿問題無關，成因竟然是和1呼吸疾病有關。

50歲男子夜尿嚴重影響睡眠

耳鼻喉科醫生蔡明劭在其facebook專頁上分享指，該名男子求醫生表示夜尿問題嚴重，但曾到泌尿科求診亦未有發現前列腺有問題，所以被轉介到耳鼻喉科求助。

蔡醫生形容，其眼袋相當明顯，而患者表示每晚需起床兩到三次如廁，嚴重影響的睡眠質素，導致白天精神不濟，工作時注意力無法集中，甚至在開車時會出現打瞌睡的情況。

醫生揭1病症是元兇 非泌尿問題

蔡醫生問診時發現患者還有鼻鼾問題，而且日益嚴重，妻子亦不得已搬到另一個房間睡眠，並形容患者的鼻鼾聲如「電鑽施工」，蔡醫生方發現患者的夜尿問題可能與前列腺和膀胱問題無關，而是阻塞型睡眠窒息症。蔡醫生解釋，阻塞型睡眠窒息症的患者因為睡眠頻繁中斷，無法進入穩定的深層睡眠階段。

人體在深層睡眠時會大量分泌抗利尿激素(ADH)，這種激素有助於減少夜間尿液的生成，延長睡眠時間。當深層睡眠受到干擾時，ADH的分泌會不足，導致腎臟在夜間持續產生大量尿液，進而造成頻繁的夜尿現象。

