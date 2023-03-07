50萬人調查 糖分攝取多5% 中風風險升10%

米飯及蛋糕等含大量碳水化合物的食物，是不少人每日不可或缺的餐點，但英國一項涵蓋50萬人的飲食調查發現，碳水化合物確實會增加患心臟病及中風的風險，卻不是因為吃得太多，而是相關食物所含的添加糖，才是損害健康的元兇。

愈多添加糖腰圍愈大

該項於《BMC Medicine》發表的研究，追蹤了50萬名成年人的飲食及健康數據達9年。結果發現，碳水化合物的總攝取量與心血管疾病無關，但進一步分析碳水化合物的類型和來源後，證實攝取愈多添加糖，腰圍便會愈大，而當添加糖佔總熱量攝取的比率每增加5%，整體心血管疾病的風險便會上升7%，其中患心臟病的機率增加6%，中風風險則高10%。