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健康
2023-03-07 04:29:53
日報

50萬人調查 糖分攝取多5% 中風風險升10%

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健康飲食

50萬人調查 糖分攝取多5% 中風風險升10%

米飯及蛋糕等含大量碳水化合物的食物，是不少人每日不可或缺的餐點，但英國一項涵蓋50萬人的飲食調查發現，碳水化合物確實會增加患心臟病及中風的風險，卻不是因為吃得太多，而是相關食物所含的添加糖，才是損害健康的元兇。

愈多添加糖腰圍愈大

該項於《BMC Medicine》發表的研究，追蹤了50萬名成年人的飲食及健康數據達9年。結果發現，碳水化合物的總攝取量與心血管疾病無關，但進一步分析碳水化合物的類型和來源後，證實攝取愈多添加糖，腰圍便會愈大，而當添加糖佔總熱量攝取的比率每增加5%，整體心血管疾病的風險便會上升7%，其中患心臟病的機率增加6%，中風風險則高10%。

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攝取愈多添加糖，腰圍便會愈大。

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建議多吃原型食物，沒有添加糖外，也含豐富膳食纖維。

增加炎症反應

負責研究的學者指出，攝取添加糖會增加體內的炎症反應，對心臟、血管造成壓力，繼而導致血壓升高，於是令心血管疾病的風險增加。與此同時，添加糖常見於加工食物，這類食物的熱量高但營養價值低，容易引起肥胖，進一步增加罹患心血管疾病的風險。

宜選天然原型蔬果

研究團隊認為，選擇碳水化合物的類型與來源非常重要，最好選擇天然原型的蔬菜及水果，不但不含添加糖，而且可以增加膳食纖維攝取，對維持健康有所助益。添加糖是指在食品製作過程中額外添加的糖分，除了糖果與甜點外，糖漿、蜂蜜與果汁中的糖分都屬於添加糖。

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