55歲男前列腺肥大藥物副作用難忍！「微創治療」改善排尿又保住性功能

55 歲陳先生長期受到解尿不乾淨、得用力排尿與尿速變慢困擾，也嘗試過多種保健食品皆無改善。至奇美醫院就醫後確診前列腺肥大、體積達50cc(正常約 20cc)。雖先以藥物改善排尿，但出現逆行射精、鼻塞等副作用，調整後仍未緩解，最終接受「前列腺提拉術」，術後排尿順暢，性功能也獲保留。

前列腺提拉術 改善排尿、保留性功能 奇美醫院泌尿外科主治醫生林才揚表示，良性前列腺肥大是中老年男性常見疾病，50 歲男性中超過半數受到影響。前列腺提拉術為微創技術，不需切除組織，而是植入永久性裝置，將肥大的前列腺葉向外拉開，短時間內即可改善排尿，並保留射精與勃起功能，適合高齡與不適合傳統手術的患者。 林才揚醫生指出，根據歐洲泌尿學會指引，良性前列腺肥大應從保守治療開始，如減少咖啡、酒精與避免睡前大量飲水。約79%患者可在5年內維持穩定；若無法改善，再依症狀與前列腺體積使用藥物或進一步選擇手術。

傳統手術副作用多 微創成高風險族新選項 出現尿滯留、反覆感染、膀胱結石、血尿或腎功能惡化等情形通常需要手術，但傳統手術可能影響性功能。許多合併多重疾病或高齡患者不適合傳統手術，因此微創提拉術成為「介於藥物與手術之間」的重要替代選擇。 前列腺提拉術僅需靜脈麻醉，約10至30分鐘即可完成，可快速恢復日常生活。適合前列腺體積約30至80ml、希望保留性功能、藥物效果不佳或不願接受侵入性手術者，也適用於無法停用抗凝血藥的族群。 排尿困難勿忍耐 把握治療黃金期 林才揚醫生提醒，頻尿、夜尿、排尿困難等症狀應盡早就醫，由醫生依個別狀況規劃最佳治療。且男性應定期進行前列腺檢查，及早介入可避免併發症並提升生活品質。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】