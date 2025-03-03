56歲男肩膀疼痛無力 服止痛藥無效「1治療方式」成功挽救

56歲L先生從事農業工作，勞動量大，對身體的疼痛不以為意。直到近一年來肩膀疼痛狀況不斷加劇，起初僅在舉手或搬重物時會感到隱隱不適，隨後逐漸出現無力現象，嚴重影響日常生活、工作和睡眠。L先生一開始先嘗試服用止痛藥，但效果並不持久，之後改至復健科診所接受物理治療，由於工作關係，常無法規律進行復健，效果有限，最終至醫院復健部就診。經醫生詳細詢問病史及理學檢查後，診斷出L先生的旋轉肌(尤其是棘上肌)有明顯撕裂傷。

慢性退化致旋轉肌斷裂常見中老年人 可以超聲波快速診斷 新竹臺大分院復健部黃薇臻醫生說明，旋轉肌肌腱常見斷裂原因主要分為急性以及慢性退化兩類，急性多為外傷(如跌倒、車禍)或受到突然拉力(如搬重物)；慢性退化則常見於四、五十歲以上的中老年人，這類人群通常沒有明確跌倒受傷的病史，但隨著長年使用磨損，肌腱即可能損傷甚至斷裂。而目前隨著超聲波技術的大幅進步，臨床上診斷旋轉肌損傷已方便快速，並可同時做精準的注射治療。

保守治療優先 嚴重可手術或視狀況施行增生療法 黃薇臻醫生表示，一般而言，若無急性的嚴重斷裂，會先考慮保守的藥物及物理治療，主要為止痛並強化未受損及附近肌群，以恢復肩膀功能，對症狀及受傷較輕微的病人有一定的幫助，但並沒有實際修復撕裂肌腱的效果；若是受損嚴重影響功能，積極做修補的方式為手術，但風險相對高，且術後若未適當保護及復健，仍可能再度斷裂。若病人希望修復撕裂部位但不願意承受手術風險，則可考慮增生療法，即在患處注射有助於修復的物質(常見的成分有高濃度葡萄糖及自體高濃度血小板血漿PRP)，以促進受損組織的修復、增生和減輕疼痛。

肩膀痛原因多 應盡快就醫診治 黃薇臻醫生提醒，肩膀痛的原因多樣，除了肌腱斷裂，五十肩、鈣化性肌腱炎等也常見，但並非每種狀況都適合增生療法，建議經由專業醫生評估後給予適合的治療建議。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】